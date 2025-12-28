SEGRE

Quatre desapareguts en un naufragi a Indonèsia

Un pare i tres dels seus fills, de València, a l’enfonsar-se un vaixell turístic. La mare i una altra filla van poder ser rescatades

Els equips que participen en el rescat a Indonèsia. - EFE

Quatre persones d’una mateixa família procedents de València es trobaven ahir al tancament d’aquesta edició desaparegudes al naufragar el vaixell en el qual viatjaven a Indonèsia, a prop de l’illa de Padar. Els desapareguts són Fernando Martín Carreras, de 44 anys, exfutbolista i entrenador de l’equip femení B del València CF, i tres dels seus fills (dos nens i una nena). Amb ells viatjaven a l’embarcació sinistrada la mare, Andrea Ortuño, i una altra de les filles, que van ser rescatades juntament amb quatre tripulants i un guia turístic. L’embarcació d’ús turístic es va enfonsar cap a les 20.30 hora local (13.30 GMT) al registrar una avaria al motor.

El consolat a Jakarta va afirmar que presta tota l’atenció consular a la mare i la filla, a través d’un oficial de l’ambaixada desplaçat a Labuan Baix, lloc de partida de les excursions a l’illa de Padar, a l’est de la turística Bali. Els equips de rescat d’Indonèsia tenien previst reprendre a primera hora del matí d’avui la recerca dels desapareguts, va informar l’Equip de Recerca i Rescat (SAR), que va assenyalar que durant la jornada d’ahir l’equip de recerca es va enfrontar a onades de fins a 1,5 metres d’altura, “forts corrents al voltant de l’illa de Padar i pluges torrencials que van reduir la visibilitat”. Les autoritats indonèsies van confirmar que continuen amb les tasques de rescat, que podrien estendre’s fins a tres o quatre dies.

Un familiar de la família va explicar que la dona i una de les filles van poder sobreviure a l’haver sortit “disparades del vaixell perquè es trobaven en una part més alta”, mentre que el pare i els altres tres fills “possiblement van quedar atrapats al vaixell, que es va partir i es va enfonsar ràpidament”.

El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, va traslladar el seu afecte i suport del País Valencià i del Consell a la família de les persones desaparegudes i va recordar, d’altra banda, que “estan a la seua disposició per ajudar en tot el que puguin necessitar”.

