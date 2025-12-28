SUCCESSOS
Quatre desapareguts en un naufragi a Indonèsia
Un pare i tres dels seus fills, de València, a l’enfonsar-se un vaixell turístic. La mare i una altra filla van poder ser rescatades
Quatre persones d’una mateixa família procedents de València es trobaven ahir al tancament d’aquesta edició desaparegudes al naufragar el vaixell en el qual viatjaven a Indonèsia, a prop de l’illa de Padar. Els desapareguts són Fernando Martín Carreras, de 44 anys, exfutbolista i entrenador de l’equip femení B del València CF, i tres dels seus fills (dos nens i una nena). Amb ells viatjaven a l’embarcació sinistrada la mare, Andrea Ortuño, i una altra de les filles, que van ser rescatades juntament amb quatre tripulants i un guia turístic. L’embarcació d’ús turístic es va enfonsar cap a les 20.30 hora local (13.30 GMT) al registrar una avaria al motor.
El consolat a Jakarta va afirmar que presta tota l’atenció consular a la mare i la filla, a través d’un oficial de l’ambaixada desplaçat a Labuan Baix, lloc de partida de les excursions a l’illa de Padar, a l’est de la turística Bali. Els equips de rescat d’Indonèsia tenien previst reprendre a primera hora del matí d’avui la recerca dels desapareguts, va informar l’Equip de Recerca i Rescat (SAR), que va assenyalar que durant la jornada d’ahir l’equip de recerca es va enfrontar a onades de fins a 1,5 metres d’altura, “forts corrents al voltant de l’illa de Padar i pluges torrencials que van reduir la visibilitat”. Les autoritats indonèsies van confirmar que continuen amb les tasques de rescat, que podrien estendre’s fins a tres o quatre dies.
Un familiar de la família va explicar que la dona i una de les filles van poder sobreviure a l’haver sortit “disparades del vaixell perquè es trobaven en una part més alta”, mentre que el pare i els altres tres fills “possiblement van quedar atrapats al vaixell, que es va partir i es va enfonsar ràpidament”.
El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, va traslladar el seu afecte i suport del País Valencià i del Consell a la família de les persones desaparegudes i va recordar, d’altra banda, que “estan a la seua disposició per ajudar en tot el que puguin necessitar”.