SUCCESSOS
Continua la recerca dels desapareguts a Indonèsia
L’entrenador valencià Fernando Martín i tres menors. Les famílies demanen mantenir el dispositiu fins a trobar-los
Els equips de rescat d’Indonèsia van reprendre ahir l’operatiu de recerca d’un valencià, Fernando Martín Carreras, de 44 anys, exfutbolista i entrenador de l’equip femení B del València CF, i tres dels seus fills d’entre 9 i 12 anys, desapareguts des de divendres arran del naufragi d’una embarcació en aigües de l’illa de Padar, a l’est de Bali. L’embarcació d’ús turístic, anomenada KM Putri Sakinah, es va enfonsar a les aigües de Padar i tot seguit es va activar una recerca amb llanxes i equips de busseig. Durant la tercera jornada, la recerca es va centrar a “determinar la posició del casc del vaixell” enfonsat ja que, segons el testimoni del capità del vaixell, els quatre desapareguts van ser vistos per última vegada a la seua cabina.
Mentrestant, les famílies de desapareguts van demanar que l’esforç que s’està fent per localitzar-los “es mantingui vigent fins a trobar-los”.
“Preguem que continuïn els seus esforços en la recerca dels nostres familiars. La nostra confiança està posada que continuïn treballant fins a localitzar-los”, asseveren.
El tràgic succés afecta quatre famílies, ja que dos dels nens desapareguts són fills d’Andrea Ortuño –que va poder ser rescatada de l’embarcació amb una altra de les seues filles– fruit d’una relació anterior i el tercer menor és fill de Fernando Martín, també d’una relació prèvia.
Per la seua part, la delegada del Govern central al País Valencià, Pilar Bernabé, va assegurar que ahir era un dia “clau” en l’operatiu de recerca i va transmetre “tot l’afecte” als familiars de les víctimes. D’altra banda, el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, va informar que ha parlat amb la família dels desapareguts, “que viu hores d’enorme incertesa”, i els va traslladar tot el seu afecte i “el suport de la Comunitat Valenciana”.