Israel ha deixat entrar a Gaza només el 41% d’ajuda en els 80 dies de treva
El Govern de Gaza, dependent de Hamas, va acusar ahir Israel de sotmetre la Franja a una “mort lenta” i d’haver deixat entrar tan sols un 41% de l’ajuda humanitària necessària en els 80 dies d’alto el foc, durant els quals aquest país ha comès 969 violacions de la treva, segons va assegurar, entre les quals, assenyala, figuren 298 incidents de trets directes contra civils, 54 incursions de vehicles militars en zones residencials, 455 bombardejos i “atacs selectius” contra civils desarmats i els seus habitatges, així com 162 bombardejos i destrucció d’habitatges, institucions i edificis civils.
En l’àmbit humanitari, va afirmar que en 80 dies només han entrat 19.764 camions d’ajuda dels 48.000 que hi havien d’accedir (un 41%), la qual cosa presenta una mitjana d’uns 250 al dia, davant dels 600 que consideren necessaris.
Per la seua part, el ministeri de Defensa d’Israel va entregar a l’exèrcit el primer sistema làser de defensa d’intercepció antiaèria, el Llamp de Ferro, amb vistes a la pròxima integració en la combinació de sistemes antiaeris israelians. El sistema compta amb una font làser avançada i un sistema d’orientació electroòptic únic, que permet la intercepció d’una àmplia gamma d’objectius amb màxima precisió i a mínim cost.