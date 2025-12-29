CLIMA
Un mort i dos desapareguts pel temporal a Màlaga i Granada
Els tres homes van ser arrossegats per riuades. Alerta roja al País Valencià amb acumulacions que superaven els 230 litres per metre quadrat
Les intenses pluges caigudes des de la nit de dissabte a Andalusia han deixat almenys un mort i dos desapareguts a Màlaga i Granada. La Guàrdia Civil va trobar ahir a la tarda el cos sense vida d’un home que va desaparèixer juntament amb un altre quan la furgoneta en la qual viatjaven va ser arrossegada per una riuada a la localitat malaguenya d’Alhaurín el Grande. El vehicle va ser trobat bolcat i amb greus destrosses en el curs del riu Fahal, a 1,6 quilòmetres d’on hores més tard es va localitzar el cos sense vida d’un d’ells. Pel que sembla, ambdós havien estat en un concert i un d’ells anava a portar l’altre al seu habitatge quan van ser sorpresos per la riuada. A Granada fins al tancament d’aquesta edició es continuava buscant un jove que va ser arrossegat pel corrent del rierol de la Canal, al terme municipal d’Íllora, quan intentava creuar el curs desbordat amb la seua motocicleta amb un amic que va aconseguir posar-se fora de perill.
Després d’una nit de desallotjaments i inundacions a Màlaga, el temporal es va desplaçar ahir cap a les províncies andaluses de Granada i Almeria i també cap a Múrcia i el País Valencià, on es van activar els avisos per precipitacions que ahir a la tarda deixaven ja acumulats que superaven els 230 litres per metre quadrat en diversos observatoris, així com calamarsades en diferents localitats. A Alacant es van desbordar diversos barrancs a la rambla del riu Vaca (a la comarca de la Safor) i d’Abanilla, a Oriola. A Benferri van haver de desallotjar-se de manera preventiva diversos habitatges i Bombers van portar a terme diverses intervencions per vehicles encallats i habitatges negats. També es van haver de desviar vols.
Les pluges omplen els pantans
Les intenses pluges caigudes a Catalunya han incrementat prop d’un 25% les reserves d’aigua al pantà de Sau i més d’un 15% a Darnius-Boadella. Després del xàfec, que va deixar registres de més de 200 litres a Osona i Ripollès, el pantà de Sau va passar del 43,5% el dia de Nadal al 67,6% ahir, segons l’Agència Catalana de l’Aigua. El mateix va succeir a Darnius-Boadella, que d’estar al 61% de capacitat va augmentar al 77,6% . De fet, l’ACA va haver de començar a desembassar dels pantans de Susqueda i Pasteral, per sobre del 90%.