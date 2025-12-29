POLÍTICA
“El nou finançament garantirà l’ordinalitat”
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, garanteix que hi haurà ordinalitat en la proposta de finançament que preveu posar sobre la taula la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, aquest mateix gener. Així ho va afirmar en una entrevista a ACN en la qual va assegurar que “Catalunya no pot quedar-se descavalcada dels ingressos respecte al que rep. No vull caure en el debat de les paraules, però la proposta ha de complir aquest criteri”. Paneque va afirmar que la proposta agradarà a ERC perquè inclou elements que van marcar com a “fonamentals” en el pacte d’investidura i es va mostrar optimista respecte que Catalunya tingui “aviat” un finançament singular. Respecte al nou model de finançament, va instar la resta de comunitats a adherir-s’hi i va advertir que “negar-se de primeres és incomprensible”.