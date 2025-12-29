EUROPA
Trump i Zelenski ‘avancen’ en el pla de pau però no aconsegueixen superar l’escull del Donbàs
El mandatari nord-americà creu que Putin es pren seriosament segellar un acord i afirma que les bases estan ja donades. Els dos mandataris van debatre les propostes amb dirigents europeus
Els presidents dels EUA i Ucraïna, Donald Trump i Volodímir Zelenski, van coincidir ahir al final de la seua reunió a Florida (EUA) que un possible acord per acabar amb la guerra amb Rússia està “molt a prop” malgrat que el mandatari nord-americà va reconèixer que encara queden “un o dos assumptes molt difícils per tractar”, i, entre aquests, el futur de la regió oriental del Donbàs, l’entrega de la qual Rússia ha exigit a Ucraïna. “Ens estem atansant a un acord sobre això. I és un assumpte important”, va declarar juntament amb Zelenski.
“Hem tractat un 95 per cent de les qüestions, encara que no m’agrada parlar de percentatges”, va manifestar Trump, que havia conversat amb el president rus, Vladímir Putin. abans de la trobada. “A mi em sembla”, va insistir en un altre moment de la compareixença, “que estem molt més a prop que mai pel que fa a les dos parts”. Trump i Zelenski van mantenir una reunió de dos hores de durada en la qual van contactar amb els principals líders europeus per discutir “passos concrets per acabar la guerra i avançar cap a una pau justa i duradora”, sense donar més detalls.
El president ucraïnès, en l’encontre, va tornar a posar sobre la taula la possibilitat d’efectuar un plebiscit perquè els ucraïnesos tinguin l’última paraula sobre un possible acord amb Rússia que comprendria l’admissió definitiva que ha perdut els territoris conquerits per Rússia, però aquesta vegada va matisar que es tracta tan sols d’una opció a contemplar. Zelenski va indicar, no obstant, que el poble o el Parlament ucraïnès hauran de tenir veu si el pla es torna “excessivament difícil” de digerir. Trump, finalment, va alertar que la pau és necessària i les properes setmanes de converses a nivell de delegacions seran clau.
Rússia anunciala presa de sis localitats ucraïneses més
Rússia va voler mostrar múscul militar abans de la trobada entre el president ucraïnès i el dels Estats Units per negociar l’acord de pau i va anunciar nous avenços en el marc de la seua invasió d’Ucraïna, desfermada fa gairebé quatre anys, el febrer del 2022, amb la presa de sis localitats més a les províncies de Zaporíjia i Donetsk. El ministeri de Defensa rus va indicar en el seu compte a Telegram que les tropes havien pres Stepnogorsk i Huliaipole, a Zaporíjia, així com Artemovka, Dimitrov, Rodinske i Volnoie, a Donetsk, sense donar informacions sobre baixes en el marc d’aquests combats. Rússia ha aconseguit avenços durant els últims mesos a Ucraïna, amb l’epicentre dels progressos a Donetsk. Moscou va annexionar el setembre del 2022 les parcialment ocupades províncies de Donetsk, Luhansk, Kherson i Zaporíjia, mentre que ha aconseguit penetrar també a Khàrkiv, Sumi i Dnipropetrovsk.