SUCCESSOS
Dolor i ràbia continguda per la tràgica allau a Panticosa
La dona de 29 anys d’Ordizia (Guipúscoa) que va resultar ferida lleu per l’allau caiguda dilluns als voltants del Balneari de Panticosa (Osca) va rebre ahir l’alta hospitalària. La jove, que va estar ingressada tota la nit a l’Hospital Universitari San Jorge d’Osca, formava part d’un grup de sis excursionistes, dels quals tres van morir i dos van resultar il·lesos.
Entre les víctimes mortals es troba el pediatre influencer Jorge García-Dihinx –conegut per la seua divulgació a les xarxes socials– i l’atleta Natalia Román, la seua dona.
Per la seua banda, Manolo Bara, president del Club de Montaña Peña Guara –del qual García-Dihinx era soci–, va qualificar el succés com “un moment trist per a la comunitat muntanyenca”. “Estem vivint, una altra vegada, un altre moment trist per a la comunitat muntanyenca, sobretot, quan una persona coneguda, un amic i un soci mor realitzant una de les activitats esportives que més li agradava, com és l’esquí de travessia”, va afegir Bara.