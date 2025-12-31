OBITUARI
Mor als 79 anys l’exdirigent socialista Fernández Marugán
L’exdirigent socialista Francisco Fernández Marugán va morir ahir als 79 anys. Nascut a Càceres el 1946 i economista de formació, va començar a militar al PSOE el 1974. Marugán va aconseguir per primera vegada escó al Congrés el 1982 i es va acomiadar el 2011, després de 29 anys de diputat per Sevilla i Badajoz. Lligat al sector guerrista, el 1984 va entrar a formar part de l’Executiva del PSOE i va assumir temporalment responsabilitats com a tresorer arran de la investigació del cas Filesa sobre finançament irregular del partit. A més, va ocupar el càrrec de defensor del poble interí entre 2017 i 2021. “Va ser sempre un exemple de servei públic, integritat i compromís”, va dir el cap de l’Executiu espanyol, Pedro Sánchez.