TRANSPORT
Un problema elèctric obliga a paralitzar l’Eurotúnel
Eurostar, el servei de tren d’alta velocitat que connecta el Regne Unit amb Europa continental, es va veure obligada ahir a tancar el túnel sota el canal de la Mànega per un problema amb el subministrament elèctric, suspenent tots els serveis durant unes hores. Va començar a recuperar el servei a la tarda, i al tancament d’aquesta edició la previsió era poder tornar a la normalitat durant la mateixa nit. Així ho va indicar l’empresa que gestiona el túnel, Getlink.