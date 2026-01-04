Els EUA veuen "prematures" unes eleccions a Veneçuela i descarten cedir el poder a Machado
Rubio avisa que "la pressió" dels Estats Units continuarà si no se solucionen "els problemes que hi havia amb Maduro"
El secretari d'Estat dels Estats Units d'Amèrica, Marco Rubio, ha considerat "prematures" unes eleccions a Veneçuela després de la captura del president del país, Nicolás Maduro, i ha descartat cedir el poder a la líder opositora María Corina Machado. Entrevistat al canal NBC News, ha dit que Machado és "fantàstica" però que "la gran majoria de l'oposició no és a Veneçuela". Preguntat per si convocaran uns comicis perquè els veneçolans escullin un nou govern, ha dit que "hi ha feina per fer" primer i que "tots els problemes que hi havia amb Maduro encara s'han d'afrontar". "Fins que no ho afrontin seguiran enfrontant-se a la pressió dels Estats Units", ha advertit.