Maduro dorm empresonat a Brooklyn mentre Delcy Rodríguez assumeix el seu lloc a Caracas
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, passa la seua primera nit reclòs a la presó federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, a Nova York, després de ser capturat fa menys de 24 hores pels Estats Units a Caracas, on la seua vicepresidenta, Delcy Rodríguez, va rebre l’ordre del Tribunal Suprem veneçolà d’assumir com a presidenta encarregada del país. Maduro va ser detingut la matinada d’aquest dissabte en una operació llampec de Washington batejada com a 'Resolució Absoluta' juntament amb la seua esposa, Cilia Flores, per després ser traslladat a Nova York, on enfronta càrrecs per narcotràfic i corrupció.
El president veneçolà va aterrar en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeroport militar situat al nord de l’estat de Nova York, envoltat d’un fort dispositiu de seguretat, que el va acompanyar després a una instal·lació federal vinculada a l’Agència Antidroga dels Estats Units, on va ser processat, i finalment al centre de detenció federal.
La Casa Blanca va publicar imatges del seu arrest i trasllat, on es veu Maduro caminant per un passadís amb una catifa blava, que porta la inscripció «DEA NYD». En el vídeo, Maduro sembla desitjar-li a algú "Bona nit, feliç Any Nou." El president veneçolà, acusat formalment el 2020 per la Fiscalia del Districte Sud de Nova York, que aquest dissabte va fer pública una acusació substitutiva en aquest mateix tribunal, afrontarà en un tribunal federal càrrecs per narcoterrorisme, conspiració per importar cocaïna als Estats Units i delictes relacionats amb armes automàtiques.
S’espera que el següent pas en el seu cas tingui lloc en els propers dies davant d’un jutge federal a Manhattan.
Rodríguez ocupa el buit de poder a Caracas
A Caracas, la ciutat des d’on Maduro ha dirigit Veneçuela durant gairebé tretze anys, el buit de poder ha empès a les institucions del país a reestructurar-se i ha trobat a Delcy Rodríguez una figura que encarna el chavisme i que sembla tenir una línia de diàleg oberta amb Washington. El Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela (TSJ) va ordenar la nit d’aquest dissabte que la vicepresidenta executiva assumeixi com a presidenta encarregada, la primera dona en la història del país sud-americà en encapçalar l’Executiu, "a fi de garantir la continuïtat administrativa i la defensa integral de la nació".
En un pronunciament anterior, Rodríguez va insistir que l’únic president del país és Maduro, però també va reiterar la seua disposició a dialogar amb els Estats Units amb una "agenda constructiva". El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar que el seu secretari d’Estat, Marco Rubio, s’ha comunicat amb Rodríguez, una cosa que la vicepresidenta no va confirmar durant el seu discurs. Trump també va declarar que no desplegarà tropes a Veneçuela si Rodríguez fa el que Washington vol.
Les incògnites d’una possible transició
Mentre que el Brasil ja va reconèixer la vicepresidenta com a líder de Veneçuela en absència de Maduro, Panamà ha subratllat que no ho farà, reflectint les divisions que apareixen a la regió davant quin camí ha de prendre la possible transició al país sud-americà. De moment, Trump ha assegurat que els Estats Units "governaran el país fins que puguem fer una transició segura, adequada i assenyada". "Per un període de temps les persones que són darrere de mi governaran Veneçuela", va indicar Trump, que va comparèixer juntament amb el secretari d’Estat, Marco Rubio, i el secretari de Guerra, Pete Hegseth, entre d’altres.
La intervenció divideix Llatinoamèrica
En la mateixa línia, Equador, el Perú i el Paraguai han anunciat que restringiran l’entrada als seus països de persones vinculades al govern de Maduro. En canvi, a l’altra vora política, el govern de Colòmbia, encapçalament per l’esquerrà Gustavo Petro, ha convocat una reunió de cancellers de la Comunitat d’Estats llatinoamericans i Caribenys (CELAC) per establir una posició davant de l’atac dels EUA, que ha criticat durament. Al seu torn, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va afirmar que allista juntament amb altres països un pronunciament regional conjunt, sense precisar quines nacions són. "És molt important per a Amèrica Llatina mantenir-nos junts", va assenyalar la mandatària, que també condemna la intervenció. El Consell de Seguretat de l’ONU va anunciar que es reunirà d’urgència dilluns per debatre l’operació militar nord-americana, alhora que l’Organització d’Estats Americans (OEA) va apressar els Estats Units i Veneçuela a "prevenir una escalada més gran" i recolzar una sortida pacífica.