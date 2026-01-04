TRAGÈDIA
Obren una instrucció penal contra els gerents del bar incendiat
Les autoritats anuncien la identificació de les quatre primeres víctimes, entre elles dos menors. Almenys 55 persones han estat hospitalitzades per l’incendi
Les autoritats suïsses van anunciar ahir l’obertura d’una instrucció penal contra els dos gerents del bar de l’estació d’esquí de Crans-Montana que va patir un incendi la nit de Cap d’Any pel qual van morir almenys 40 persones i 119 van resultar ferides.
Els gerents del local Le Constellation, de nacionalitat francesa, estan acusats d’“homicidi per negligència, lesions corporals per negligència i incendi provocat per negligència”, segons va indiciar la Policia suïssa i l’oficina de la fiscal general del cantó de Valais. La Policia també va anunciar la identificació de les primeres quatre víctimes de l’incendi. Es tracta de quatre joves suïssos (dos nois i dos noies) d’entre 16 i 21 anys. “Les investigacions i els procediments d’identificació de les altres víctimes mortes o ferides segueixen activament”, segons les autoritats.
El Govern italià ja va informar divendres passat que entre els morts es troba un golfista italià.
Sobre els ferits, l’Hospital del Valais va confirmar que 55 persones van haver de ser hospitalitzades per l’incendi, quatre de les quals en estat crític. També es troba ferit el jugador juvenil del FC Metz Tahirys Dos Santos, ingressat en un hospital alemany per “cremades greus”.
El ministre de Justícia, Beat Jans, va visitar el lloc del sinistre i va subratllar la “profunda tristesa” i la “commoció” de tot el país.
Jans va afirmar que no notificaran cap defunció fins que la identificació sigui segura al cent per cent i va assegurar que s’està revisant la normativa de seguretat contra incendis i que la investigació aclarirà qui en va ser responsable.
Divendres passat, la fiscal general de Valais, Béatrice Pilloud, va explicar que la causa més probable de l’incendi és la col·locació de bengales en botelles de xampany, les flames de les quals es van estendre al tocar el sostre.