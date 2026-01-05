SUD-AMÈRICA
“Ara s’haurà de reconstruir tot i Donald Trump no ho farà pas”
Veneçolans establerts a Lleida celebren la captura de Maduro, però posen en dubte que el règim hagi estat derrotat. Demanen celebrar unes noves eleccions
“Encara no som lliures perquè no sabem què passarà d’ara endavant”, explicava ahir Siomer León, un veneçolà de 31 anys establert a Lleida que va haver de sortir forçosament del seu país el 2017 “per no donar suport al règim i perquè els sous no valen res”, va indicar. Al conèixer la notícia de la captura de Nicolás Maduro, “el primer que em va sortir va ser el plor, escoltar aquesta notícia va ser millor que guanyar unes eleccions”, va reconèixer. Tanmateix, va considerar que és massa aviat per parlar d’un “alliberament” i va afirmar que “estem a l’expectativa; hi va haver tantes mentides anteriorment que no sabem si creure i tornar a emocionar-nos, o esperar una mica més”.
Loreina Flores creu que, encara que Maduro sigui apartat, només és “el 10% del problema” i una altra figura amb la mateixa ideologia podria assumir el poder. Tenint en compte que “els militars van matar molts joves quan van començar les guarimbas”, va dir que “la gent té por de sortir a protestar i prefereix celebrar a casa”. Va manifestar la seua esperança de celebrar unes eleccions lliures i va subratllar que a partir d’ara “cal reconstruir-ho tot, i Donald Trump no ho farà pas, perquè vol obtenir un benefici del favor que ens està fent”. En aquest sentit, va valorar que “hagués estat millor que el poble decidís la sortida de Maduro, i no que algú s’hagi ficat al nostre país per treure una cosa que no hi hauria de ser”.
Eydin Rafael, que també viu a Lleida des de fa diversos anys, va ser sergent a Veneçuela i va haver de fugir del país d’amagat al rebre amenaces de mort per no donar suport al règim. Va explicar que “ara esperem que el canvi sigui molt satisfactori, no hauria de quedar ningú del mateix govern”, i va indicar que, “si la situació es normalitza una mica, la meua expectativa seria tornar al meu país, és el que anhelem”. Va valorar que “el normal seria fer unes noves eleccions, però cal canviar la direcció del Consell Nacional Electoral”. El president del Centre Llatinoamericà de Lleida, Osvaldo Francia, d’origen argentí, va considerar “lògica” l’actuació de Trump, encara que “el més just hauria estat que Veneçuela hagués pogut redreçar-se i reincorporar-se a un sistema normal, aprofitant la seua riquesa natural”. També va criticar la postura del Govern central i la d’expresidents com Zapatero, a qui va acusar de ser “còmplice” del règim.
Protestes a Lleida a favor i en contra de la intervenció
Una setantena de persones es van manifestar ahir a Lleida contra l’atac dels EUA a Veneçuela i per “donar suport” al poble veneçolà en una acció convocada per diferents moviments socials del Segrià. Van recórrer l’Eix Comercial, des de la plaça de la Catedral fins a la Paeria, on van denunciar el que van considerar com una “ofensiva imperialista que respon a interessos purament econòmics i geoestratègics”. Un dels assistents, Borja Garcia, va denunciar “les ingerències dels EUA a Veneçuela i el segrest del president Nicolás Maduro”. A la tarda, desenes de veneçolans veïns de Lleida es van concentrar a la plaça Ricard Viñes per celebrar la seua “llibertat” arran de la intervenció dels Estats Units.