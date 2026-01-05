EUA
Maduro compareix avui davant del jutge a Nova York acusat de narcoterrorisme
Està reclòs amb la seua esposa, detinguda per recolzar-lo, en una presó de màxima seguretat. Trump avala la vicepresidenta de Veneçuela per dirigir el país però l’amenaça si no compleix amb EUA
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i la seua esposa, la diputada Cilia Flores, compareixeran avui davant d’un tribunal federal de Nova York en la que serà la seua primera audiència als EUA després de la seua captura i trasllat al país. Ambdós estan des de la nit de dissabte reclosos al Centre de Detenció Metropolità (MDC) de Brooklyn, una presó federal d’alta seguretat. La Casa Blanca va difondre ahir un vídeo de Maduro a la presó.
Maduro està acusat de quatre càrrecs: conspiració de narcoterrorisme, conspiració per a la importació de cocaïna, possessió de metralladores i dispositius destructius, i conspiració per tenir aquests mateixos artefactes en suport d’activitats criminals, així com de col·laborar amb organitzacions criminals qualificades com a terroristes per Washington. Les acusacions, formulades el 2020 i confirmades dissabte, afirmen que el president veneçolà hauria liderat durant anys una xarxa que va utilitzar el tràfic de drogues com a arma contra el país. Cilia Flores, per la seua part, s’enfronta a càrrecs vinculats a presumptes operacions de suport logístic i financer a la mateixa estructura criminal. És probable que ambdós quedin en detenció preventiva sense dret a fiança mentre avança el procés judicial.
L’audiència tindrà lloc després que el Govern nord-americà anunciés dissabte la captura del mandatari veneçolà a Caracas, en una operació que va incloure atacs aeris contra objectius a Veneçuela. Unes 40 persones haurien mort durant l’operació, d’acord amb un funcionari veneçolà consultat per The New York Times.
El president dels EUA, Donald Trump, va amenaçar la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, amb un pitjor desenllaç que el de Maduro si no coopera amb els EUA.
“Si no fa el que toca pagarà un preu molt alt, probablement més alt que Maduro”, va dir en una entrevista amb The Atlantic.
Així mateix, després que el president reiterés que “necessitem Groenlàndia, absolutament”, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el va avisar que no té “cap dret” d’annexionar-se el territori.
El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va condemnar en aquest sentit l’operació militar com un “precedent perillós”.
Així mateix, l’oposició política dels Estats Units va anunciar la presentació d’una resolució per evitar qualsevol futura acció militar nord-americana contra Veneçuela.
La iniciativa està firmada pel portaveu demòcrata al Senat, Chuck Schumer i els senadors Tim Kaine (demòcrata) i Adam Schiff (demòcrata), però també pel republicà Rand Paul.
L’atac militar dels EUA a Veneçuela ha causat tota mena de reaccions. Ahir es van organitzar centenars de manifestacions a favor i en contra de la intervenció a nivell global, no només a Veneçuela, sinó en ciutats com Lleida (vegeu la pàgina 14), Barcelona i altres ciutats de l’Estat i europees, però també al Pakistan o Tòquio.
Tots els membres de la UE menys Hongria van publicar una declaració en la qual demanen “contenció” després de l’atac dels EUA. Així mateix, els governs d’Espanya, el Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i l’Uruguai van rebutjar en un comunicat “les accions militars executades unilateralment”. El president del Govern central, Pedro Sánchez, va fer una “condemna rotunda” de l’atac a través d’una carta, en la qual es va referir a “la recent violació de la legalitat internacional”. A més, el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, va qualificar d’“històrica” la captura de Maduro.Per la seua part, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va insistir que “no és una opció” que es produeixi una possible intervenció dels Estats Units en territori mexicà, després que Trump afirmés que “alguna cosa caldrà fer” amb el país.