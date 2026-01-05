Maduro passa la seua primera audiència a Nova York mentre l’ONU adverteix que no es va respectar el Dret Internacional
L’expresident veneçolà, juntament amb la seua esposa Cilia Flores, compareix a Nova York per càrrecs de narcoterrorisme i conspiració, després de la seua detenció a Caracas. Per la seua part, el secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, subratlla la violació de la Carta de l’ONU després de l’acció militar del 3 de gener i urgeix a un diàleg inclusiu per a la crisi veneçolana
El president veneçolà Nicolás Maduro ha comparegut aquest dilluns davant del tribunal federal del sud de Nova York a les 12.00 hora local (17.00 GMT), a Manhattan, per a la seua primera audiència judicial. Acompanyat per la seua esposa, Cilia Flores, Maduro s’enfronta a greus acusacions relacionades amb narcotràfic i narcoterrorisme, després de la seua detenció dissabte a Caracas i posterior trasllat als Estats Units per mar.
Maduro i Flors van ser traslladats des de la presó federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) fins un camp als afores de la ciutat, des d’on van ser introduïts en un helicòpter que els va traslladar fins un heliport proper al tribunal federal del sud de Nova York. L’aeronau va aterrar minuts després als voltants de l’edifici judicial.
Posteriorment, ambdós van ser conduïts en un comboi compost per cinc vehicles i sota una forta escorta policial fins el tribunal, segons imatges difoses per mitjans nord-americans. La policia, mentrestant, mantenia tallats diversos carrers als voltants durant l’operatiu de seguretat.
Maduro, custodiat per agents de l’Agència Antidroga dels EUA (DEA, per les seues sigles en anglès), va descendir amb molta dificultat i va haver de ser ajudat pels agents per pujar a un vehicle blindat que el va conduir fins el jutjat.
La compareixença d’aquest dilluns constitueix la primera vegada que Maduro es presenta davant de la justícia nord-americana, després que el Departament de Justícia fes pública dissabte passat una acusació formal en contra seu per delictes relacionats amb narcotràfic, presentada originalment el 2020.
Aquesta acusació ampliada reitera els càrrecs contra Maduro, principal acusat de conspiració per narcoterrorisme, conspiració per importar cocaïna, conspiració per a la possessió de metralladores i artefactes destructius i conspiració per utilitzar aquestes armes. Però, per primera vegada, l’acusació inclou Cilia Flores, esposa de Maduro, a qui la Fiscalia assenyala, segons la seua investigació, per la seua presumpta implicació en la coordinació de reunions i la logística de la xarxa.
Segons els fiscals, la seua incorporació amplia l’abast del cas i recolza la hipòtesi que el narcotràfic formava part d’una xarxa organitzada des dels nivells més alts del poder veneçolà.
La causa està establerta al Districte Sud de Nova York i és instruïda pel jutge federal Alvin K. Hellerstein, de 92 anys.
Després de l’audiència inicial, s’espera que el tribunal determini els pròxims passos del procés, incloses les condicions de detenció i el calendari judicial del cas.
L’ONU creu que l’operació militar dels EUA no va respectar el Dret Internacional
Nacions Unides ha advertit aquest dilluns, que la intervenció militar dels Estats Units en Veneçuela que va capturar el president Nicolás Maduro, infringeix greument el Dret Internacional i els principis fonamentals de la seua pròpia Carta fundacional.
"Em venjo subratllat de manera constant la imperiosa necessitat de què tots respectin plenament el Dret Internacional, inclosa la Carta de les Nacions Unides, que constitueix la base per al manteniment de la pau i la seguretat internacionals", ha indicat el secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, en una declaració davant de la sessió d’urgència del Consell de Seguretat llegida per la secretària general adjunta d’Assumptes Polítics i de Consolidació de la Pau, Rosemary DiCarlo.
"Segueixo profundament preocupat perquè les normes del Dret Internacional no han estat respectades en relació amb l’acció militar del 3 de gener", ha afegit el missatge del secretari general de Nacions Unides, en plena polèmica per la legalitat de la maniobra de Washington per treure del poder Maduro.
L’ONU recorda que la seua Carta fundacional consagra "la prohibició de l’amenaça o l’ús de la força contra la integritat territorial o la independència política de qualsevol Estat", per la qual cosa recorda que el manteniment de la pau i la seguretat internacionals depèn del compliment de "totes les disposicions" de la mateixa.
Davant de la situació "confusa i complexa" a Veneçuela, l’ONU ha recalcat la necessitat d’atenir-se als principis de la Carta de l’ONU, insistint que ha de prevaler "la força del Dret". "El Dret Internacional conté eines per abordar qüestions com el tràfic il·lícit i els estupefaents, les disputes sobre recursos i les preocupacions en matèria de drets humans", ha recalcat el missatge de Guterres.
Guterres insta al diàleg intern per a la transició
Apuntant que el país sud-americà viu "dècades d’inestabilitat interna i d’agitació social i econòmica" en els que la democràcia s’ha vist "soscavada", l’ONU demana d’evitar una escalada bèl·lica que estengui el conflicte a altres zones de la regió.
"La situació és crítica, però encara és possible evitar una conflagració més àmplia i destructiva. Insto que es prenguin mesures per prevenir una conflagració més àmplia i destructiva", ha indicat el missatge de Guterres en el marc de la sessió d’emergència del Consell de Seguretat.
Així ha demanat tots els actors veneçolans que participin en "un diàleg inclusiu i democràtic en el qual tots els sectors de la societat puguin determinar el seu futur". "Això implica el ple respecte dels Drets Humans, l’Estat de dret i la voluntat sobirana del poble veneçolà", ha incidit.
El premi Nobel de la Pau, María Corina Machado, agraeix l’acció militar
Pel seu costat, la líder opositora veneçolana María Corina Machado va agrair aquest dilluns al president dels EUA, Donald Trump, per la seua "fermesa i determinació en el compliment de la llei", dos dies després de la captura de Nicolás Maduro i la seua esposa, Cilia Flores, i va assegurar que el país sud-americà serà "el principal aliat" de Washington.