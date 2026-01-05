SUCCESSOS
Troben el cos d’un altre desaparegut a Indonèsia
Els equips de rescat d’Indonèsia van confirmar ahir que han recuperat les restes sense vida de l’espanyol Fernando Martín, exfutbolista i entrenador de l’equip femení B del València CF, mentre continua l’operatiu per localitzar dos menors encara desapareguts en el naufragi el passat 26 de desembre.
Es tracta del segon cadàver trobat pels equips de recerca a la zona, després que els rescatistes recuperessin dilluns el cos sense vida d’una menor espanyola, filla de l’esposa de Fernando. Les restes de Martín van ser trobades per un vaixell de la Policia, a unes 1,13 milles nàutiques del lloc on va naufragar el vaixell turístic en el qual viatjava amb la seua dona i quatre menors. Andrea Ortuño, esposa de Fernando Martín, i una nena filla de la primera van ser rescatats després de l’accident.
Una vegada trobat el cadàver, les autoritats d’Indonèsia van estendre fins dimecres que ve la recerca dels altres dos menors espanyols desapareguts, un fill de Martín i un fill d’Andrea Ortuño. Ambdós havien contret matrimoni recentment.
El vaixell d’ús turístic KM Putri Sakinah es va enfonsar a les aigües de l’illa de Padar, al Parc Nacional de Komodo. Les autoritats han obert una investigació.