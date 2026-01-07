Dalmau diu que l'acord de finançament és "gairebé imminent": "Estem a la recta final"
El conseller de la Presidència assegura que "sempre" ha treballat amb el principi d'ordinalitat sobre la taula
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, creu que l'acord d'un finançament singular per a Catalunya és "gairebé imminent". "Estem a la recta final", ha assegurat en una entrevista a TV3. El conseller ha explicat que queden "alguns serrells" per tancar i ha qualificat "d'important" la reunió d'aquest dijous entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, a la Moncloa. Preguntat per si l'acord complirà amb el principi d'ordinalitat, Dalmau ha respost que el Govern "sempre" ha treballat amb aquest supòsit sobre la taula i s'ha mostrat convençut que hi haurà un "bon acord". "Li tocarà a la ministra Montero explicar el nou acord", ha afegit sense donar detalls.
El conseller Dalmau espera que el nou model de finançament tingui prou suports per aprovar els canvis legislatius necessaris al Congrés. "A l'hora de la veritat quan es posin damunt la taula més recursos per a Catalunya, es podrà comptar amb els partits catalans? Espero que sí. Reivindico una política d'acord i no de bloqueig. Posar-se d'acord requereix més valentia", ha afegit. A més, ha assenyalat que també s'hauria d'esperar poder tenir el suport del PP al nou finançament.