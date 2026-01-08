TRIBUNALS
El jutge envia a judici Errejón per la presumpta agressió sexual a Mouliaá
Li imposa una fiança de 30.000 euros
El jutge ha decretat l’obertura de judici oral contra l’exportaveu de Sumar Íñigo Errejón per presumptes agressions sexuals a l’actriu Elisa Mouliaá l’octubre del 2021 i li ha donat un dia per abonar una fiança de 30.000 euros per assegurar les possibles responsabilitats econòmiques exigibles. A més, l’ha citat el 15 de gener a fi de “situar-lo, requerir-lo i notificar-li la interlocutòria d’obertura de judici oral”.
Errejón va ser processat el novembre de l’any passat, després de tretze mesos d’investigació en què l’instructor li va prendre declaració a ell, a Mouliáa, a testimonis i a psiquiatres. El jutge també va demanar les converses entre l’exdiputat i l’actriu. Durant aquest procés, Mouliáa va acusar Errejón d’“extorsionar” testimonis –amics de l’actriu– perquè declaressin al seu favor, i el jutge va admetre una querella del polític contra Mouliáa per “calúmnies”.
Sobre els fets, que haurien tingut lloc en el marc de la presentació d’un llibre d’Errejón, Mouliáa afirma que l’exportaveu de Sumar la va besar sense consentiment a l’ascensor i li va fer diversos tocaments, a més d’un altre intent de mantenir relacions sexuals en un vehicle.
El jutge va subratllar que la declaració de l’actriu “és coherent en l’essencial”, que no tenia “cap mòbil espuri, enemistat, odi o revenja” contra Errejón, sinó més aviat al contrari” i que les possibles llacunes o contradiccions ja “les va aclarir”.
Per la seua part, la Fiscalia havia demanat al desembre arxivar la causa contra Errejón al no quedar “prou justificada la perpetració del delicte” ni quedar acreditat que el polític fos conscient que aquella “relació sexual” no era desitjada per part de l’actriu.