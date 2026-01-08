Sánchez i Junqueras assoleixen un acord de finançament per a Catalunya: 4.700 milions més
Hisenda rebutja la cessió del 100% de l’IRPF i apunta a una “gestió en xarxa”
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, han assolit aquest dijous un acord sobre un nou sistema de finançament per a Catalunya que suposarà al voltant de 4.700 milions d’euros addicionals per a aquesta comunitat, segons ha informat el polític català.
Junqueras ha assegurat que el nou model de finançament inclou "l'aplicació" del principi d'ordinalitat, i que suposarà un increment en la capacitat pressupostària del Govern del voltant del 12%. Així ho ha explicat a la sortida de la reunió que ha mantingut aquest dijous al matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de la Moncloa. En una atenció als mitjans al costat de la Facultat d’Estadística de la Complutense, només en castellà, Junqueras ha assegurat que és un "bon model de finançament". "Ningú hi perd, tothom hi guanya". El líder d'ERC es reunirà aquest divendres a Barcelona amb el president del Govern, Salvador Illa, per rubricar el pacte, en unes negociacions a tres bandes entre republicans, Generalitat i Moncloa.
Ara bé, Junqueras ha advertit que aquest acord només serà vàlid si s'aprova al Congrés. Així, ha insistit que és "imprescindible" el vot a favor de moltes formacions polítiques, i ja les ha instat a valorar que el pacte és "bo" per a totes les autonomies.
Després que Junts advertís ahir que no donaria suport a cap proposta de finançament que no inclogués el concert econòmic, Junqueras ha insistit que cada partit serà "responsable" dels seus vots i de les seves "renúncies".
La Moncloa diu que és un model “just i equilibrat”
“No és un vestit a mida ni un privilegi per a Catalunya. És un model just i equilibrat que millora el finançament de totes les comunitats”, han apuntat fonts de l’executiu en resposta a les crítiques del PP, que han acusat Sánchez de posar-se ”de genolls” davant Junqueras. Segons aquestes fonts, després de 13 anys amb un sistema caducat, el govern espanyol “posa sobre la taula una proposta que soluciona les carències del sistema actual i compleix amb el que s’havia promès a tots els espanyols”. Es tracta, afegeixen aquestes fonts, d’un nou sistema on “tots els territoris rebran més transferències” per “reforçar l'estat del benestar”.
L’executiu espanyol celebra l’acord també en clau de relacions amb els seus aliats. “Cal governar a base de realitats i no de relat, i ERC és soci d’investidura i al Congrés”, han apuntat. A més, la Moncloa considera que l’acord també permet contrastar el model del govern espanyol al del PP de cara a les eleccions a Aragó i a Andalusia, perquè garanteix serveis públics en contraposició al model de privatització.
“No estem paralitzats”
L’executiu espanyol també sosté que l’entesa amb ERC sobre finançament trenca un dels mantres del PP respecte a la “paràlisi” del govern de Pedro Sánchez. “Contràriament al que diu el PP, no estem paralitzats, sinó que governem”, han destacat aquestes fonts.
A més, l’executiu ha apel·lat al vot del PP. “Si el PP dona suport a aquests principis, hauria de donar suport a la proposta de reforma que garanteix més recursos per a totes les comunitats autònomes”, perquè “és incompatible creure en l'estat del benestar i en l'Estat de les autonomies i no donar suport a la reforma necessària del model”.
Pròxims passos
La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, presentarà aquest divendres al matí tots els detalls de la proposta del nou sistema de finançament en roda de premsa a Madrid. És el pas previ a la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que tindrà lloc la setmana que ve.
Després, el Consell de Ministres aprovarà el nou model de finançament. Primer com a avantprojecte de llei orgànica. Un cop rebuts tots els informes pertinents d’organismes com el Consell d’Estat, com a projecte de llei orgànica.
Posteriorment anirà al Congrés dels Diputats, on toparà amb el ‘no’ de PP i Vox i la reticència de Junts, que ja ha avançat que no donarà suport a cap model que no suposi un concert econòmic.
Segons la Moncloa, durant la reunió Sánchez ha destacat que la proposta busca reforçar els serveis públics, perquè el govern espanyol “vol més sanitat pública, més educació pública, i més ajudes a la ciutadania”, i “per això necessitem comunitats autònomes més ben finançades”.
Hisenda apunta a la negociació de l’IRPF
L’acord d’aquest dijous sobre finançament és una de les dues potes de l’entesa que ha de fer possible una negociació de pressupostos a Catalunya i a Madrid. Oriol Junqueras ha insistit que les dues parts han de parlar també de recaptació, i ERC té registrada al Congrés una Proposició de Llei que planteja que Catalunya recapti el 100% de l’IRPF.
Fonts del Ministeri d’Hisenda han apuntat després de la reunió entre Sánchez i Junqueras que ara per ara l’executiu no es planteja la cessió d’aquest 100% de recaptació, i apunten a una “col·laboració en xarxa” entre administracions. En aquest camp, afegeixen, encara hi ha recorregut per a la negociació.
El PSOE celebra l’acord
Pedro Sánchez ha fet públic un missatge a X on defensa l’acord. Segons Sánchez, és un model “més just” que aportarà “més recursos a totes les comunitats autònomes” per “finançar més i millor els serveis públics”. “Més sanitat i més educació”, ha afegit, perquè “aquest govern creu en l'Estat de les autonomies i en un Estat del benestar fort”.
Hoy me he reunido con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para seguir impulsando la agenda progresista del Gobierno y un nuevo modelo de financiación autonómica.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 8, 2026
Un modelo que sea más justo y que dé más recursos a todas las comunidades para financiar más y mejor los servicios… pic.twitter.com/A84VAUJ9ZG
Per la seua banda, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha destacat que el nou sistema suposarà que tots els territoris estiguin més ben finançats. “Hi guanyaran totes les comunitats autònomes”, ha afirmat abans de recordar que en els últims set anys els governs autonòmics ja han rebut 300.000 milions d’euros més que en el mandat de Rajoy.
“El model de finançament fa 13 anys que no es renova, i ara presentarem aquest nou model per millorar encara més el finançament”, ha dit.
En tot cas ha advertit que els recursos extra “no serveixen de res si financen el Grup Quirón”, en referència a les comunitats del PP i especialment a Madrid. “Perquè no serveix de res que una comunitat rebi 5.000 milions d’euros més si a continuació van a mans privades”.
El PP diu que és “la foto de la desesperació”
Per contra, el secretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, ha afirmat que la reunió d’aquest dijous entre Sánchez i Junqueras és “la foto de la desesperació d’un president del govern negociant el poc que li queda de vida política”.
Segons Bendodo, Sánchez està “de genolls implorant oxigen” a “un dirigent inhabilitat”, i està disposat a “canviar la seva permanència a la Moncloa per la igualtat i la solidaritat entre comunitats autònomes”.