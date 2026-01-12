Illa i Puente constitueixen l’empresa mixta de Rodalies: “No és un canvi de nom, és un canvi de paradigma”
L'empresa començarà a operar el 2027 i tindrà de conseller delegat a Òscar Playà, provinent de TMB
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports, Óscar Puente, han escenificat aquest dilluns la constitució de l’empresa Rodalies de Catalunya, que començarà a operar el 2027. “No és un canvi de nom, és un canvi de paradigma”, ha celebrat Illa, mentre que Puente ha dit que la nova operadora marca les “regles del joc” i estableix un “equilibri adequat”. El conseller delegat serà l’actual director general de la xarxa de metro de TMB, Òscar Playa, i la presidenta serà la consellera Sílvia Paneque. Pel que fa als membres del consell d’administració, destaca l’exdiputat d’ERC Marc Sanglas i el comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias. Renfe també ha proposat a Raquel González, en representació dels sindicats.
Durant l’acte celebrat al Palau de la Generalitat, Illa ha assegurat que la nova empresa “és un canvi de paradigma”, però ha dit que perquè això passi cal que compti amb “els millors professionals”. Així mateix, ha assegurat que fa mesos que treballen “incansablement” perquè el traspàs de la gestió sigui una realitat, ja que és un dels reptes “més complexos” que tenen sobre a taula.
Per la seua part, Puente ha dit que l’empresa neix amb la vocació de “sumar” i marca “les regles del joc” i un “equilibri adequat”. “Sabem que Rodalies ha de millorar molt, crec que no estem plegats de mans i estem treballant molt, i aquest és un pas per millorar aquest servei”, ha reivindicat el ministre Puente, que ha recordat que amb aquest acord es compleix amb un dels pactes amb ERC per l’acord d’investidura.
Aquesta setmana se signa davant de notari
Encara que l’escenificació s’ha celebrat aquest dilluns, està prevista que la constitució formal davant de notari es faci aquesta setmana, segons han explicat fonts del Govern. Quan això passi, es coneixeran els estatuts, el pla econòmic, el pla estratègic i els sous de la presidència i el conseller delegat, ja que la resta de membres del consell no perceben cap retribució. Així, els quatre membres que formaran part del consell d’administració per part de la Generalitat són Pere Macias, Marc Sanglas, Teresa Torres i Òscar Playà. Tanmateix, Paneque és la presidenta perquè és la titular del departament de Territori. El Govern aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu el llistat de noms. Per la seva part, Renfe Viajeros ha proposat a Marta Torralvo, Miguel Ángel Vicente, Luis Manuel i Raquel González. L’encarregat de “pilotar” aquest equip serà Playà, que té “llarga experiència” en la gestió d'equips grans i pressupostos, per la qual cosa han pensat que era la persona més adequada. Playà és enginyer i va començar el seu recorregut a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) el 2005, per després ser nomenat director de la xarxa de metro el juliol de 2021.
Com es prenen les decisions estratègiques?
L'empresa mixta s'encarregarà d'operar els serveis de rodalies i regionals i està participada en un 50,1% per Renfe i un 49,9% per la Generalitat, tot i que els seus estatuts preveuen explícitament que el Govern pugui ampliar la seva participació. Pel que fa als acords que hagi de prendre aquesta empresa, les decisions estratègiques, com ara les inversions o la designació del conseller delegat, necessitaran el suport de 3/4 del consell, mentre que la resta de decisions es prendran per majoria absoluta. En aquest context, ambdues parts esperen arribar a acords consensuats. Així també ho recull l’arquitectura acordada, que inclou la voluntat de col·laboració, el lideratge de la Generalitat, el manteniment dels drets laborals i la subrogació de la nova operadora.
La primera línia que gestionarà serà l'R1
Els primers reptes de Rodalies de Catalunya estaran vinculats al traspàs de la línia R1, la primera que gestionarà. Segons el Govern, aquesta qüestió està “molt avançada” perquè l’inventari dels béns i els contractes ja està fet, per la qual cosa la nova empresa espera rebre’l abans d’un mes.
Un cop fet això, Rodalies de Catalunya haurà d’aconseguir les llicències de seguretat, trobar el marc legal i gestionar la part econòmica del traspàs, unes qüestions que s’estan “negociant”. Tot i aquest calendari, Rodalies de Catalunya no començarà a operar la línia fins al 2027. Així mateix, aquesta línia gaudirà des d’aquest any dels nous trens de Rodalies, que ja estan fent les últimes proves sobre les vies.