MANIFESTACIONS
Les ONG xifren en 538 els morts per les massives protestes a l’Iran
El país porta tres dies sense internet i les seues forces han arrestat més de 10.000 persones. Trump s’ofereix a “alliberar” el país i Netanyahu encoratja les manifestacions
Dos setmanes després de l’inici de les protestes contra el règim iranià, la repressió per part del govern dels aiatol·làs continua sent igual de dura i diverses ONG han denunciat que els morts ja se situen en els 538. Paral·lelament, el país porta tres dies sense internet mentre la comunitat internacional exigeix al govern iranià el final de la repressió i el president dels Estats Units, Donald Trump, ja ha ofert la seua “ajuda” per “alliberar” l’Iran.
Segons l’ONG nord-americana Hrana, especialitzat en el seguiment dels Drets Humans, des de l’inici de les protestes, que es van originar per la caiguda de la moneda nacional, el rial, s’han saldat amb 538 morts, de les quals uns 48 són personal policial o militar. Així mateix, vuit de les víctimes eren menors d’edat i la pràctica majoria han mort per l’impacte a boca de canó de bales o perdigons. L’ONG afegeix que les forces de seguretat han arrestat 10.675 persones.
El president de l’Iran, el reformista Masud Pezeshkian, va intervenir ahir davant de les càmeres de la televisió estatal per cridar a la calma a la població i, una vegada més, declarar la seua simpatia cap a les seues penúries econòmiques. “Estem disposats a negociar, hem d’escoltar la vostra protesta”, va dir Pezeshkian, però va advertir que “no cedirem davant de la violència”.
També va compartir l’opinió que els Estats Units i Israel estan atiant un vessament de sang. “Són elements terroristes recolzats per governs estrangers que estan assassinant civils innocents, incendiant mesquites i vandalitzant infraestructures públiques”, va afegir.
Per la seua part, Trump va publicar ahir un missatge recolzant les protestes. “L’Iran busca la llibertat, potser com mai abans. Els Estats Units estan llestos per ajudar!”, va escriure. El seu missatge va ser respost pel president del Parlament iranià, Mohamad Baqer Qalibaf, que va deixar caure que l’Iran podria declarar “objectius legítims” a Israel i les bases dels EUA a la regió “si els Estats Units llancen un atac militar” per encoratjar les protestes. El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va recolzar les “valentes” protestes i va confiar que el seu país i l’Iran “tornin aviat a ser aliats”.