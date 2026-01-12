Trump diu que l’Exèrcit dels EUA està "analitzant molt seriosament" intervenir a l’Iran
Considera que les autoritats iranianes han traspassat la línia roja després de la mort de centenars de persones durant les mobilitzacions antigovernamentals
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest diumenge que l’Exèrcit del país nord-americà està "analitzant molt seriosament" una resposta davant de les protestes antigovernamentals que des de fa setmanes sacsegen les principals ciutats de l’Iran, en considerar que les autoritats iranianes han traspassat la línia roja després de la mort de centenars de persones durant les mobilitzacions. "Ho estem analitzant molt seriosament. L’Exèrcit ho està analitzant i estem estudiant algunes opcions molt sòlides", ha assenyalat en declaracions a la premsa des de l’avió presidencial.
En ser preguntat sobre si les autoritats han creuat "(la seua) línia roja per provocar una resposta", l’inquilí de la Casa Blanca ha respost afirmativament i ha assenyalat que "sembla que hi ha algunes persones assassinades que no deurien haver-ho estat".
El mandatari ha evitat donar detalls sobre "què faré, on atacarem, quan i des de quin angle atacarem" i ha insistit que està "rebent un informe cada hora i prendrem una decisió".
Trump ha assenyalat a més que "els líders de l’Iran van cridar" aquest dissabte per negociar. "Potser hem d’actuar abans d’una reunió. S’està organitzant una reunió. L’Iran va cridar, volen negociar", ha asseverat. A més, ha anunciat que parlarà amb el seu exassessor Elon Musk, per tractar de facilitar l’ús de Starlink, el servei d’internet per satèl·lit de SpaceX, a l’Iran, on ja porten quatre dies sense accés a la xarxa, una mesura imposada per les autoritats per aturar les protestes. "És possible que parlem amb Elon perquè és molt bo en aquest tipus de coses. Té una empresa molt bona. Així que és possible que parlem amb Elon Musk", ha assenyalat.
D’altra banda, en al·lusió a les declaracions del president del Parlament iranià, Mohamad Baqer Qalibaf –qui ha deixat entreveure que l’Iran podria declarar com a "objectius legítims" a Israel i les bases dels Estats Units a la regió "si els Estats Units llancen un atac militar" per encoratjar les protestes–, Trump ha assegurat que "els atacarem amb una força que mai abans no han vist". "Tinc opcions molt potents", ha asseverat.