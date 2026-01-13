POLÍTICA
Feijóo proposa vincular el finançament a l’impuls de polítiques d’habitatge
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va presentar ahir el pla d’habitatge del partit, que planteja vincular el model de finançament autonòmic i les regles de despesa dels excedents dels ajuntaments a l’impuls de polítiques d’habitatge.
En un acte a Barcelona, després de la reunió del Comitè de Direcció del partit a la capital catalana, Feijóo va desgranar les quinze mesures que formen part del pla, que té per objectiu “iniciar la construcció d’un milió d’habitatges en la pròxima legislatura” per cobrir el “dèficit” d’immobles.
Mobilitzar tot el sòl públic
En ple debat sobre el nou model de finançament que el Govern central ha pactat amb ERC, el líder dels populars, que des del primer moment han rebutjat la proposta, ha promès que, si arriba a ser president, dissenyarà un sistema que vinculi els recursos que reben les comunitats a l’impuls de polítiques d’habitatge. Més enllà de la proposta sobre el finançament, Feijóo vol “mobilitzar tot el sòl públic disponible per construir habitatges i oferir-los de lloguer, un 30% més barat que la mitjana del mercat”, establir un pla residencial estratègic “per reduir de deu a quatre anys el temps que es tarda a iniciar la construcció d’un habitatge” o impulsar la col·laboració publicoprivada.