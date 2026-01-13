POLÍTICA
Junqueras espera aconseguir el suport de Puigdemont al nou finançament
El líder d’ERC demana una reunió i diu que la proposta “s’assembla bastant” al concert econòmic. Reclama a Junts que voti a favor de condonar el deute
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va demanar ahir una trobada amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, per parlar, entre altres qüestions, sobre l’acord amb el Govern central del model de finançament autonòmic. Junqueras va defensar que el pacte “s’assembla bastant” a un concert econòmic, la principal reivindicació de Junts –en contra del nou sistema de finançament–, i va reclamar als de Puigdemont “votar a favor de la condonació del deute del FLA” per demostrar “voluntat d’entesa”.
Junqueras, a més, va sol·licitar parlar sobre la recaptació de l’IRPF i sobre la possible tornada de Puigdemont a Catalunya, a més de la llei d’amnistia, que el Tribunal Suprem no ha aplicat del tot.
Així mateix, va informar que ja s’havia reunit diverses vegades amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, abans de l’encontre de dijous passat.
D’altra banda, el portaveu d’Esquerra, Isaac Albert, va reconèixer que l’acord de finançament no és el concert econòmic pactat per a la investidura de Salvador Illa, però va afirmar que “dibuixa elements que clarament concerten” i que garanteix l’ordinalitat malgrat no estar per escrit.
En els últims dies, la formació independentista ha mantingut la seua oposició al pacte i ha reclamat un concert econòmic per a Catalunya. En relació amb la petició del líder republicà, Oriol Junqueras, de reunir-se amb Puigdemont, el partit va advertir que arriba tard.
“Hauria d’haver-se produït abans que la seua foto a la Moncloa”, va manifestar el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés. Per la seua part, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va apel·lar al “diàleg” per aconseguir el suport de Junts per aprovar el nou model al Congrés i va assegurar que el seu Executiu ja està acostumat a “suar la samarreta”.
La cúpula de Junts aborda el nou model a Bèlgica
El líder de Junts, Carles Puigdemont, va reunir ahir la cúpula del partit a Waterloo (Bèlgica) per abordar el nou acord de finançament entre ERC i el Govern central.
El Govern dubta del possible suport al concert
La consellera d’Economia, Alícia Romero, va afirmar que el nou model de finançament “podria tenir més suport” que un concert econòmic per a Catalunya. Romero va advertir que serà “complicat” aprovar la proposta al Congrés i va apostar per ser “possibilista” ja que “Catalunya porta anys sense cap guany”. Va demanar a ERC i Comuns que aprovin els pressupostos al Govern.