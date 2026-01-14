ÀSIA
Demanen la pena de mort per a l’expresident Yoon per la llei marcial
L’equip especial de fiscals a càrrec del cas d’insurrecció contra l’expresident coreà destituït Yoon Suk-yeol va demanar ahir la pena de mort per a l’exmandatari en relació amb la polèmica llei marcial decretada el desembre de l’any 2024 i que li va costar el càrrec mesos després. Els fiscals assenyalen Yoon com a responsable de liderar un procés d’insurrecció al declarar l’esmentada llei, que va portar al desplegament de tropes durant diverses hores al voltant del Parlament i va desencadenar una greu crisi política a nivell intern.
Argumenten que Yoon Suk-yeol era, en última instància, responsable d’“intentar soscavar l’ordre constitucional al mobilitzar les Forces Armades i la Policia per reprimir l’Assemblea Nacional”. D’aquesta manera, van defensar que aquestes accions van representar una “greu amenaça per a la democràcia i que justifiquen la pena més severa prevista per la llei sud-coreana”.