Els Estats Units suspenen l’emissió de visats d’immigrants per a ciutadans de 75 països
Els visats destinats a estances temporals com turisme, estudis o treballs temporals no es veuran afectats
L’Administració del president dels Estats Units, Donald Trump, va suspendre el processament de visats d’immigrants per a ciutadans de 75 països, entre ells Brasil, Colòmbia, Rússia i Iran. Un portaveu del Departament d’Estat va confirmar a EFE la xifra de països afectats, sense precisar quins són, encara que la cadena Fox News va tenir accés al llistat.
Alguns dels països d’Amèrica Llatina i el Carib inclosos són el Brasil, Colòmbia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua i l’Uruguai. També figuren l’Afganistan, Egipte, l’Iraq, l’Iran, el Marroc, Nigèria, Rússia, Somàlia, Tailàndia i el Iemen.
Segons Fox News, la pausa començarà el proper 21 de gener i es mantindrà de manera indefinida mentre el Departament d’Estat reavalua els procediments de verificació.
Els visats d’immigració són aquells que permeten residir de manera permanent als Estats Units, mentre que els visats de no immigrant, destinats a estances temporals com a turisme, estudis o treballs temporals, no es veuran afectats per la suspensió.
Tommy Pigott, portaveu del Departament d’Estat, va declarar que l’objectiu d’aquesta mesura és evitar l’ingrés als Estats Units d’estrangers que puguin recórrer a assistència social i beneficis públics. El novembre passat, el govern de Trump va ordenar als consolats dels Estats Units a tot el món aplicar una guia que instrueix negar visats als sol·licitants que es consideri que probablement dependran d’ajuts públics. D’aquesta manera, els funcionaris consulars poden rebutjar visats en funció d’una àmplia gamma de factors, com la salut, l’edat, el domini de l’anglès o la situació financera.