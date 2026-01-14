POLÍTICA
La Generalitat confia a tancar aquest mes els pressupostos del 2026
Sílvia Paneque assegura que la relació amb els socis és “fluida i constant”
El Govern liderat per Salvador Illa encara la negociació dels pressupostos del 2026 després de l’acord entre ERC i el Govern central sobre el nou model de finançament autonòmic. La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, va assegurar que els comptes “hauran d’ocupar l’esforç del Govern” a partir d’ara, a falta de tancar “els últims compassos” del pacte.
Paneque va assenyalar que, malgrat que no hi ha hagut cap reunió formal per abordar els pressupostos amb els socis d’investidura, la relació sobre altres assumptes ha estat “fluïda i constant” durant la legislatura.
Quant al calendari, la consellera de Territori no va voler avançar cap data concreta per negociar, encara que va reafirmar el compromís d’Illa d’aprovar els pressupostos en el primer trimestre del 2026, per la qual cosa hauria d’arribar a un acord amb ERC i Comuns aquest mes.
Amb l’objectiu d’accelerar els tràmits per poder negociar els comptes –uns 65.000 milions d’euros–, la Generalitat ha enviat la llei d’acompanyament dels pressupostos al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que contempla la supressió de fins a dinou impostos per reduir la burocràcia, especialment en el sector agroalimentari.
“Per tenir els millors pressupostos han de passar coses que facilitin que Catalunya tingui tot el que li fa falta”, va apuntar la lleidatana.
ERC insisteix en l’IRPF i els Comuns en les sancions
La portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, va advertir que la recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat és “un tema bàsic” per iniciar la negociació dels comptes amb l’Executiu presidit per Salvador Illa.
Per la seua part, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, va instar el Govern a “apressar-se si vol aprovar els comptes aquest any”, després que la consellera d’Economia, Alícia Romero, reconegués que té “pressa” per fer-ho i advertís els socis que es poden perdre 2.000 milions. “Ja no depèn dels Comuns”, va afirmar Albiach, que va condicionar les negociacions a l’aplicació del règim sancionador en habitatge. El grup parlamentari espera que el Govern els convoqui per analitzar el compliment dels acords del tercer suplement de crèdit.