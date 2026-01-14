Montero acusa el PP de "mentir" sobre el nou finançament i nega "privilegis" a Catalunya
La vicepresidenta repta els territoris del PP a fer aportacions al sistema i diu que dialogarà amb Junts
La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha negat que el model de finançament que ha portat al Consell de Política Fiscal i Financera suposi cap “privilegi ni tracte de favor” a Catalunya, i ha recordat que el 70% de l’increment de recursos anirà a comunitats del PP. Ha acusat els populars de “mentir” afirmant que aquest és un sistema “insolidari”, i ha recordat que ni és un “cupo” ni incorpora el sistema d’ordinalitat, tot i que el concepte es compleix per a Catalunya. Per això els ha reptat a fer aportacions a les reunions bilaterals que prepara. Fins ara, ha dit, el PP s’ha limitat a llançar “fal·làcies” sobre suposats “greuges” perquè el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “no té prou lideratge” per abordar aquest debat “incòmode”.
Montero ha comparegut en roda de premsa després d’un Consell de Política Fiscal i Financera que ha seguit el guió i on els consellers dels territoris del PP han mantingut una posició comuna en contra del model. La consellera andalusa, Carolina España, ha arribat a qualificar de “xampany i caviar per a l’independentisme i menú del dia per a la resta dels espanyols”.
La ministra ha negat que el sistema tingui cap mena de biaix pel fet que l’executiu el va pactar amb ERC. Segons Montero, el PP va tenir l’oportunitat de negociar-lo prèviament i la va rebutjar. “Diuen que aquest model està fet a mida de l’independentisme, però el partit de Puigdemont ha dit que no, com el PP”.
En aquest marc, ha afirmat que aquest és un sistema “més igualitari” que “amplia els drets de la ciutadania” i que s’aborda de manera “multilateral” amb totes les comunitats autònomes en òrgans com el Consell de Política Fiscal i Financera. No hi ha bilateralitat, ha sentenciat, perquè es debat amb totes les comunitats autònomes i està obert a la negociació.
A més, segons Montero, malgrat les “mentides” del PP, el sistema “no és un cupo” i tampoc incorpora com a eix l’ordinalitat, tot i que ha admès que aquest concepte “es compleix per a Catalunya”. “No hi ha ordinalitat al sistema, i no es pot assegurar que les comunitats autònomes estiguin en la mateixa posició en la que aporta”, ha afirmat, perquè “només hi ha una comunitat que compleix l’ordinalitat”, que “és Catalunya”.
El que sí que suposa, ha dit, és una retallada de la distància de 1.500 euros per habitant que hi havia al model actual per deixar-la en 477 euros per habitant. “És la primera vegada que es presenta un model que redueix aquesta diferència mentre hi guanyen tots els territoris”.
Sistema voluntari
Montero ha recordat que les comunitats que no es vulguin acollir al sistema es poden quedar amb l’actual. El seu Ministeri, ha dit, “no obliga ningú” a subscriure el nou model. “Un cop aprovada la llei orgànica, les comunitats que s’hi vulguin adherir ho podran fer, i les que no s’hi vulguin adherir continuaran amb el sistema anterior”, ha afirmat.
Al Congrés abans de l’estiu
Montero ha actualitzat el seu calendari i ha apuntat que vol que la reforma es registri al Congrés dels Diputats abans de l’estiu, en l’actual període de sessions, i s’aprovi definitivament després del retorn de vacances perquè el 2027 ja estigui en vigor.
Diàleg per aconseguir el suport de Junts
Per aconseguir la seva aprovació, Montero necessitarà la majoria absoluta a la cambra baixa. De moment, Junts rebutja la proposta, però Montero ha insistit que el seu govern “dialogarà” amb totes les formacions, i també amb Junts. “Per descomptat seuré amb Junts, Podem, CC i tots els grups presents a la cambra, i confio a poder arribar a un acord”.
Oferta de fons de compensació interterritorial
Montero ha recordat que a més del sistema de finançament, el govern espanyol planteja un fons de compensació interterritorial de 3.300 milions d’euros que beneficiarà les comunitats autònomes que estiguin per sota la mitjana de finançament per habitant. “Creiem que els hem d’injectar recursos addicionals”, ha dit.
Ronda de contactes bilaterals
La vicepresidenta també ha afirmat que en els pròxims dos mesos vol fer una ronda de contactes bilaterals amb totes les comunitats autònomes. Seran trobades a escala tècnica per abordar els detalls del mecanisme on els equips dels governs autonòmics podran fer aportacions respecte a les necessitats dels seus territoris.
Critica Feijoo
Montero també ha dedicat part de la roda de premsa a criticar l’estratègia del PP. “El PP mai ha posat sobre la taula un model tot i que ha criticat permanentment models que altres impulsaven o posaven sobre la taula”. Segons la ministra, Alberto Núñez Feijóo, “no té lideratge per plantejar al seu partit un debat difícil i incòmode”.