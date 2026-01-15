INVERSIÓ
Sánchez presenta el Fons Espanya Creix per impulsar 120.000 MEUR en inversió
El president de l'executiu espanyol aposta per un nou fons sobirà per continuar la inversió estatal en habitatge, energia, digitalització i defensa, coordinat amb l'ICO, un cop finalitzin els fons Next Generation el 2026
Pedro Sánchez ha anunciat la creació del Fons Espanya Creix, un instrument financer destinat a mobilitzar 120.000 milions d'euros cap a sectors com l'habitatge, l'energia, la digitalització i la defensa, marcant així el relleu dels fons Next Generation, que expiraran el juny del 2026. El fons estarà coordinat per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i es presenta com una aposta per mantenir l'impuls inversor a l'Estat espanyol en àrees estratègiques més enllà del calendari europeu establert.
Aquest fons estarà dotat amb una base de 10.500 milions d’euros del Pla de Recuperació, però l’objectiu serà mobilitzar 120.000 milions d’euros a través de deute privat, d’inversors nacionals i també d’inversors internacionals. Atès que el desplegament dels fons europeus de recuperació finalitza a finals d’aquest any, la intenció de l’Executiu és donar continuïtat al seu full de ruta més enllà de l’any 2026 a través d’aquest fons.
"El que volem és que l’impuls reformista perduri més enllà de 2026", ha avançat durant la clausura de la XVI edició del Foro Spain Investors Day (SID). Aquest vehicle es gestionarà per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), que coinvertiria sempre amb el sector privat mitjançant préstecs, avals i instruments de capital, prioritzant sectors clau per millorar la productivitat de l’economia. "Si els fons NextGen van ser un exercici de sobirania europea, el Fons 'España Crece' serà un exercici de sobirania nacional", ha emfatitzat Pedro Sánchez.
"Ens hem malacostumat a jugar la Champions League"
Davant d’inversors estrangers, el cap de l’Executiu ha llançat un missatge d’"esperança" pel que fa a les perspectives econòmiques per a Espanya, malgrat que les notícies que arriben del món, especialment les de l’altre costat de l’Atlàntic, "són molt preocupants". "Ens estem malacostumant a estar sistemàticament entre les millors economies del planeta [...] Ens hem acostumat a competir a la Champions League temporada rere temporada", ha destacat el president del Govern. Precisament, l’expresident de l’Executiu, José Luis Rodríguez Zapatero, va utilitzar aquesta mateixa expressió el 2007, abans que esclatés la crisi financera global. Sánchez ha posat en valor que el país compta actualment amb pau social i també amb cohesió territorial.
"Espanya s'obre al món per garantir la prosperitat i el finançament del seu Estat del Benestar", ha remarcat. En un món cada vegada més turbulent, Sánchez ha destacat que "Espanya s’ha convertit en un valor segur, en un valor refugi, on no es trobarà inseguretat jurídica".