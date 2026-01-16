ACORD MERCOSUR
Von der Leyen, sobre l’acord amb Mercosur que es firmarà dissabte: "Tothom hi surt guanyant"
La presidenta de la Comissió Europea reivindica que el pacte és un èxit i defensa que estableix "normes clares i estàndards comuns"
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que l'acord amb Mercosur és un "èxit". Això ha dit a poc menys d'un dia que s'oficialitzi la signatura del pacte de lliure comerç amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. "Tothom hi surt guanyant", ha defensat en una compareixença des de Rio de Janeiro, on ha viatjat per reunir-se amb el president del país, Luiz Inácio Lula da Silva, abans de segellar l'acord dissabte a la ciutat d'Asunción, capital del Paraguai. La presidenta de la Comissió Europea insisteix que l'eliminació dels aranzels en les exportacions entre la UE i el Mercosur "multiplicarà les oportunitats com mai" i diu que l'acord estableix "normes clares i previsibles, i estàndards comuns".
Von der Leyen i el president del Consell Europeu, António Costa, viatjaran aquest dissabte a la capital paraguaiana per segellar finalment l'acord de lliure comerç, després de més d'un quart de segle de negociacions i malgrat les protestes del sector de la pagesia o el rebuig d'alguns estats membres de la UE com França o Polònia.
"L'acord UE-Mercosur envia un missatge potent. Diu: benvinguts al mercat més gran del món i a la zona de lliure comerç més extensa del planeta. Aquest és el poder de l'associació i de l'obertura. Aquest és el poder de l'amistat i de la comprensió entre pobles i regions separades per oceans", ha reivindicat la líder comunitària.
En la compareixença des del Brasil, ha fet valdre que el comerç internacional "no és un joc de suma nul·la" i ha subratllat que "tothom se'n pot beneficiar". "Volem un món que funcioni sobre la base de la confiança i el treball en equip", ha dit Von der Leyen.
També ha reiterat que l'entrada en vigor de l'acord permetrà l'accés a mercats "estratègics" tant per a la UE com per als països del Mercosur i ha insistit que les cadenes de subministrament d'ambdós costats de l'Atlàntic es convertiran en "autopistes per a les inversions".
"La firma de demà serà només el primer pas. Els pròxims capítols encara estan per escriure's. Tota la història només serà un èxit complet quan les persones i les empreses puguin sentir els beneficis del nostre acord. I això ha de passar aviat", ha conclòs.
L'alemanya ha agraït també a Lula da Silva el seu "lideratge i compromís" en les negociacions per culminar l'acord. "Ets un líder profundament compromès amb els valors de la democràcia, l'ordre internacional basat en normes i el respecte pel nostre planeta, les comunitats i les nacions amigues. Aquest és el lideratge que necessitem en el món actual", ha afirmat.