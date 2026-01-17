POLÍTICA
Illa defensa que la proposta del finançament surti de Catalunya
El president insta Junts i PP a presentar un model concret i viable. Emiliano García-Page: “En volen més que els altres, i això, aquí, es diu privilegi”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va insistir ahir a apostar pel diàleg en el marc del nou acord sobre finançament autonòmic entre el Govern central i ERC. El cap de l’Executiu va assegurar que està disposat a discutir “amb tothom” sobre el contingut de la proposta, però no sobre el seu origen.
“Si volen discutir-ho, els demano: què va fer vostè quan governava? Si a vostè això no li agrada, i considera que es pot millorar, què va fer quan governava?”, va manifestar Illa, que va instar tant Junts com el PP a presentar una proposta “concreta i viable” i va remarcar que el nou model “no perjudica ningú”.
Durant la inauguració de l’ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospital Germans Trias, a Badalona, Illa va posar com a objectiu del Govern aprovar els pressupostos en les properes “setmanes o mesos”. A més, va afirmar que la part més important dels comptes es destina a Sanitat i va destacar que intentaran augmentar el seu actual pressupost de 16.000 milions d’euros.
Per la seua part, la consellera d’Economia, Alícia Romero, va animar Junts a “millorar” el model i ser “útil” per a Catalunya. Així mateix, Romero no va descartar un encontre amb el líder de la formació, Carles Puigdemont. “Ja ho veurem”, va dir. El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, va instar la consellera a transformar l’“optimisme” per aprovar els pressupostos en “acció” i a complir els acords. “Si no hi ha pressuposats, és un fracàs per al país, és un fracàs del president Illa”, va assegurar.
Crítiques a l’independentisme
D’altra banda, el president manxec, Emiliano García-Page, va carregar de nou contra l’independentisme pel nou acord de finançament. “No és que en vulguin més, és que en volen més que els altres i això, aquí, es diu privilegi”, va apuntar Page, que va cridar a lluitar per “tenir les mateixes oportunitats” i a “lluitar per l’educació, la sanitat i el benestar social”.
Paral·lelament, el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, va assegurar que el Consell tindrà “voluntat d’arribar a un acord” si hi ha “serietat i rigor”.