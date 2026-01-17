La UE firma l'acord de lliure comerç amb Mercosur després de més de 25 anys de negociacions
El pacte eliminarà els aranzels al 91% de les exportacions europees al Brasil, l'Argentina, el Paraguai i l'Uruguai
La Unió Europea ha firmat finalment aquest dissabte l'acord comercial amb Mercosur després de més de 25 anys de negociacions i malgrat l'oposició de la pagesia i d'estats membres com França o Polònia. L'acord estableix l'eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions europees als països del Mercosur (l'Argentina, el Brasil, el Paraguai i l'Uruguai) i sobre el 92% de les exportacions del Mercosur a la UE. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha segellat el pacte en una cerimònia a la ciutat d'Asunción, al Paraguai. Segons càlculs de Brussel·les, l'acord augmentarà les exportacions anuals al Mercosur en un 39% i suposarà un estalvi de 4.000 milions d'euros anuals per a les empreses de la UE.
L'acte per a la firma de l'acord de lliure comerç s'ha celebrat a la capital del Paraguai i ha comptat amb la presència del president del país, Santiago Peña, així com dels presidents de l'Argentina, Javier Milei, i de l'Uruguai, Yamandú Orsi.
Per part de la UE, a més de Von der Leyen, també hi ha assistit el comissari de Comerç, Maros Sefcovic, i el president del Consell Europeu, António Costa. Abans d'aterrar a la capital paraguaiana, la delegació europea va viatjar divendres al Brasil per reunir-se amb el seu president, Luiz Inácio Lula da Silva.
La Comissió Europea ha defensat des de l'inici que l'acord crearà una de les zones de lliure comerç més grans del món, amb un mercat amb prop de 700 milions de consumidors. Segons Brussel·les, les exportacions de la UE al Mercosur creixeran per valor de 50.000 milions d'euros i, alhora, les exportacions del Mercosur a la UE incrementaran per valor de 9.000 milions.
"L'acord envia un missatge molt potent al món. Reflecteix una elecció clara i deliberada. Escollim el comerç just davant dels aranzels. Escollim una associació productiva i a llarg termini davant de l'aïllament. I, sobretot, la intenció d'oferir beneficis reals i tangibles a la nostra ciutadania i empreses", ha defensat Von der Leyen durant la seva intervenció en l'acte d'aquest dissabte.
Què s'ha firmat?
El Consell de la UE -on estan representats els estats membres- va autoritzar la setmana passada la firma de dos textos: l’acord d’Associació UE-Mercosur i l’acord comercial provisional -que fa referència a les competències exclusives de la UE-. Ara, el Parlament Europeu haurà de donar el seu aval als dos acords, però no és clar quan es començarà a aplicar.
En el cas de l'acord provisional, els tractats comunitaris permeten al Consell, a proposta de la Comissió Europea, autoritzar-ne l’aplicació provisionalment "si és necessari". Tot i que l'executiu comunitari no ha descartat aquesta possibilitat, per ara, insisteix que intentaran obtenir l’aval de l’Eurocambra abans de començar a aplicar-lo.
La previsió és que l'Eurocambra sotmeti a votació l'acord provisional a l’abril o maig, però si la setmana vinent el ple vota a favor de presentar un recurs davant del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) perquè dictamini la compatibilitat de l'acord amb els tractats comunitaris, el procés de ratificació es podria encallar.
Un cop el Parlament Europeu hagi donat el seu vistiplau als dos textos, tot l'acord d'associació haurà de ser ratificat ara pels estats membres, ja que va més enllà de les competències exclusives de la UE en comerç. En el cas d'Espanya, el Congrés i el Senat hauran de validar el text respectivament.
Què estableix l'acord?
L'entrada en vigor de l'acord suposarà l'eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions de la UE al Mercosur i al 92% de les exportacions del Mercosur a la UE. Això ha de beneficiar els sectors europeus de l'automoció, la maquinària, la indústria farmacèutica, el tèxtil, així com els productors d'oli d'oliva o vi, alguns dels quals exporten als països de Sud-amèrica amb aranzels de fins al 35%. Pel Mercosur, facilitarà l'entrada al bloc europeu de productes com la carn, el sucre, l'arròs o la soja. L'executiu de Von der Leyen afirma que més de 60.000 companyies de la UE s'estalviaran aranzels per un total de 4.000 milions d'euros anuals.
En el cas del sector agroalimentari, la Comissió Europea afirma que el pacte permetrà "un accés sense precedents" a la regió del Mercosur per als agricultors europeus. Segons càlculs de Brussel·les, la liberalització del comerç entre ambdós territoris augmentarà les exportacions agroalimentàries de la UE al Mercosur en un 50%. L'acord estableix la protecció de 344 indicacions geogràfiques de la UE.
També busca "facilitar" el comerç en el sector serveis, obrir la contractació pública i "millorar l’accés" a matèries primeres essencials per a l’economia de la UE reduint o eliminant taxes d’exportació i restriccions d’exportació.
El pacte estableix que els requisits sanitaris i fitosanitaris d'importació de la UE han de ser certificats per les autoritats estrangeres en l'exportació a la UE, i verificats en l'entrada a la UE pels funcionaris dels estats membres. El text també inclou algunes condicions relatives al benestar animal.
Tot i això, la regulació europea permet importar productes que contenen "residus de pesticides" prohibits a la UE "si no suposen un risc per als consumidors". Davant la preocupació del sector i la societat civil, l'executiu comunitari ha promès canvis legislatius per impedir que "els pesticides més perillosos prohibits a la UE per motius sanitaris o mediambientals" no entrin a la UE en productes importats. També crearà un equip especial per augmentar els controls a les importacions.
Controls, requisits i limitacions a la importació de productes sensibles
Per calmar el malestar d’agricultors i ramaders, Brussel·les ha introduït canvis en l’acord fins a l’últim moment, i fins i tot ha promès més ajudes europees al sector. D’una banda, l’acord busca contrarestar l’obertura del mercat europeu amb limitacions a la importació de productes “sensibles” per als europeus, com la carn de vedella, l'etanol, la carn de porc, la mel, el sucre o l'aviram. Per exemple, la UE permetrà la importació d'una quota de 180.000 tones d'aviram sense aranzels i de 99.000 tones de carn de boví amb un aranzel del 7,5%.
A més, s'han introduït clàusules de salvaguarda per protegir el sector agroalimentari davant el potencial impacte negatiu de l'increment d'importacions des del Mercosur. En concret, impliquen que la Comissió Europea podrà obrir una investigació quan detecti "pertorbacions" en el preu o el volum d'importacions productes definits com a "sensibles", com per exemple la carn de boví, el pollastre, els ous o el sucre.
Brussel·les podrà iniciar una investigació si el preu de les importacions és un 5% inferior al producte europeu equivalent, si es detecta un augment d'almenys el 5% en el volum d'importacions sensibles en comparació a la mitjana dels tres anys anteriors o si el preu de les importacions cau un 5%.
Per aconseguir aprovar l'acord, Von der Leyen es va comprometre a donar ajudes addicionals al sector de la pagesia a través de l'anticipació de 45.000 milions d'euros de pròxim pressupost de la política agrària comuna (PAC).