CASA
La família reial acomiada Irene de Grècia abans de l’enterrament a Atenes
Els reis i les seues filles, juntament amb la reina Sofia, van assistir ahir al respons per la princesa Irene de Grècia a la Catedral Ortodoxa Grega de Sant Andreu i Sant Demetri de Madrid abans que les seues restes mortals siguin traslladades a Atenes on serà enterrada demà dilluns al cementiri de Tatoi.
El fèretre de la princesa Irene, morta a Madrid als 83 anys dijous passat, arribava poc abans del migdia fins al temple.
Entre els absents, el rei emèrit Joan Carles I, que no es va poder desplaçar des d’Abu Dhabi per motius mèdics. Tampoc hi van ser presents dos dels seus nets, Felip Joan Froilà i Joan Urdangarin.