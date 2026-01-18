PRESIDÈNCIA
Illa, “en bon estat” després de patir una indisposició fent esport
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va patir una indisposició després de practicar esport ahir al matí i està “en bon estat” encara que es va haver de sotmetre a proves en un centre hospitalari.
Fonts properes van explicar que no estava ingressat en el centre hospitalari, sinó que simplement li estaven fent proves allà.
El president es va trobar malament després del seu entrenament diari, cosa que no li va impedir acudir a una visita institucional que tenia programada a l’ajuntament d’Ascó, on es va reunir amb l’alcalde, Miquel Àngel Ribes. No obstant, després de la visita a Ascó es va veure obligat a acudir a un centre hospitalari al no millorar l’afecció muscular.
De moment ha suspès la seua agenda, inclosa la seua participació a la Mitja Marató de Granollers avui diumenge al matí.