POLÍTICA
Junts: “L’acord de finançament no suposa un canvi de model”
Feijóo demanarà a Sánchez que retiri el seu pla, al qual “ningú” dona suport. Montero critica els barons del PP: “Parlen però no posen cap proposta”
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat que l’acord de finançament assolit entre el Govern central i ERC “no és un concert econòmic, ni tampoc un canvi de model”. En una entrevista concedida a El Punt Avui va dir que esperava “un acord que donés compliment a allò que en el seu moment es va anunciar”, i va afegir que l’acord ha arribat, segons ella, sense la publicació de les balances fiscals.
“Si tu no coneixes quin és el dèficit fiscal real que tens, no podràs acabar pactant una cosa que sigui ajustada al que les xifres diuen. Per a nosaltres ha estat una decepció”, va sentenciar.
Sales va dir que les converses estan “obertes” entre ERC i Junts, encara que va assegurar que no hi ha concreció de dates ni de temes per a una reunió entre el líder de Junts, Carles Puigdemont, i el president d’ERC, Oriol Junqueras.
Per la seua part, el ple del Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), reunit a Flix, va aprovar un posicionament contra la proposta de nou model de finançament pactat per ERC i el govern espanyol, amb l’aval de PSC i PSOE.
L’entitat defensa que “els 4.700 milions d’euros addicionals no representen una correcció del dèficit fiscal estructural, sinó una redistribució derivada del creixement conjuntural de la recaptació”, de manera que demana a les formacions polítiques que “no validin l’espoli fiscal i que, per tant, rebutgin la proposta” tal com està plantejada. En aquest sentit, l’Assemblea alerta que “l’independentisme necessita un canvi d’estratègia amb urgència”.
Des d’Osca, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assenyalar que en la reunió de líders autonòmics del seu partit d’avui diumenge acordaran demanar al president del Govern central, Pedro Sánchez, que “retiri” la seua proposta de nou model de finançament autonòmic, perquè “ningú” hi dona suport.
Per la seua part, la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va criticar l’actitud dels barons del PP en relació amb la proposta del nou model de finançament autonòmic ja que considera que “parlen però no posen cap proposta”.