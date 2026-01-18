PARTITS
Maíllo insta Izquierda Unida a “anar més enllà” de Sumar en les aliances polítiques
El coordinador federal d’Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, va instar ahir a “anar més enllà” de la coalició Sumar en els acords entre els partits d’esquerra per afrontar la pròxima legislatura, així com que tots els partits estiguin “a l’altura del moment històric”.
Així ho va dir en la reunió de la Coordinadora Federal d’Izquierda Unida per via telemàtica, en la qual va resumir l’informe polític, del qual es va fer un avanç divendres. Així, va explicar que “la política d’aliances” d’IU no és “ni tàctica ni conjuntural”, sinó “estratègica i estructural”, i que porten temps “explorant la possibilitat d’un acord” amb els altres partits integrats a Sumar, però va advertir que “no serà suficient amb un acord unitari”.
“Aquest acord actualitzat de reconnexió amb la nostra aliança ha de donar-se per fet per a qualsevol organització que estigui a l’altura del moment històric”, va afegir.
Resposta de Podem
Per la seua banda, la secretària política i eurodiputada de Podem, Irene Montero, va considerar que “el problema de l’esquerra i el que la fragmenta és demanar el vot a la gent d’esquerres per després regalar-lo al Partit Socialista”.
Així ho va dir des de Saragossa quan va ser preguntada sobre la proposta llançada pel líder d’Izquierda Unida perquè l’espai a l’esquerra del PSOE superi la marca Sumar i perquè busqui una nova coalició amb un altre nom per a les pròximes generals.