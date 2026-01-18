CATALUNYA
El president Illa estarà dues setmanes ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron per un fort dolor a les cames
El president va arribar dissabte a l'hospital per dolor a les extremitats i no pot caminar
El president de la Generalitat, Salvador Illa, pateix dolor i pèrdua de força a les cames i estarà hospitalitzat durant unes dues setmanes mentre se li fan proves i se sotmet a rehabilitació. Ho han explicat aquest diumenge en roda de premsa el director gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Albert Salazar; la cap del Servei de Neurologia, Patricia Pozo; el director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge, Manel Escobar, i la cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació, Judith Sánchez. L'equip mèdic que l'atén ha descartat que pateixi res greu i apunta que ja està millorant, tot i que encara es desconeix l'origen concret del dolor.
Illa va haver de ser atès dissabte a l'hospital després de patir una indisposició mentre corria com fa cada matí. Segons ha detallat Pozo, va haver d'aturar la pràctica esportiva per un mal que va anar a més al llarg del dia. De fet, tenia un acte oficial a Ascó (Ribera d'Ebre) després del qual va anar directament a l'hospital en una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Des d'aleshores li han estat fent proves diverses per veure l'origen del dolor. No pot caminar i la seva agenda continua suspesa.
Salazar ha insistit que "les causes greus han quedat descartades", com pot ser un ictus, un tumor o un problema vascular, i que ara intentaran esbrinar què ha provocat aquest mal i pèrdua de força d'alguns grups musculars. També ha dit que Illa ha expressat la seva voluntat de continuar treballant però que "no serà possible perquè ara és un pacient".
Per tal de descartar causes vasculars, tumorals o traumàtiques, se'l va sotmetre a una ressonància i a un escàner del sistema vascular que va permetre descartar un problema "potencialment greu", ha afirmat Escobar. Comparant els estudis de dissabte i d'aquest diumenge han pogut comprovar que els paràmetres del president "entren dins dels límits de la normalitat".
Pozo ha assegurat que a partir d'ara se li faran proves per acabar de diagnosticar l'origen del problema, que suposa un "dolor important inflamatori" i que aquest procés es farà paral·lelament al de rehabilitació "intensiva". Sánchez ha afegit que té una "evolució estable" i alguns paràmetres han millorat respecte de dissabte, quan per protocol va acabar a l'UCI, i que previsiblement dilluns passarà a planta, segurament a la zona de lesions medul·lars. També ha explicat que ell es troba bé i "ha començat a menjar i a beure aigua".
L'hospital ha convocat aquesta roda de premsa per explicar la situació del president i ha garantit que n'informarà diàriament de l'estat. Han assistit a la convocatòria el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Salut, Olga Pané.
Illa diu que es troba "bé i amb ànims"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es troba "bé i amb ànims" i ha agraït les mostres de suport que ha rebut i també la feina dels sanitaris que l'estan atenent a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho ha fet en un missatge a X en què ha subratllat que li toquen "uns dies de proves i de recuperació. Illa va ingressar dissabte a l'hospital per dolor a les cames i estarà ingressat dues setmanes mentre li fan proves per saber què té i se sotmet a rehabilitació.
Em trobo bé i amb ànims. Em toquen uns dies de proves i de recuperació.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) January 18, 2026
Vull agrair a tot el personal sanitari de l’Hospital Universitari @vallhebron la seva atenció i gran professionalitat.
Moltes gràcies a totes les persones que m’han enviat missatges d’ànims.
Entre els missatges d'ànim que ha rebut hi ha el del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha destacat la "tenacitat i fortalesa" d'Illa i ha dit que "això és només una petita pausa". "Aviat estaràs de tornada. Molta força, amic", ha afegit.
Junts ha emès un missatge en què expressa "el desig d'una ràpida i plena recuperació al president de la Generalitat" i li trasllada "ànim en aquests moments". El partit també assenyala "la confiança total en els equips mèdics per aconseguir una evolució favorable que li permeti reprendre la seva activitat institucional ben aviat".
El president del PPC, Alejandro Fernández, també s'ha pronunciat sobre la situació d'Illa i li ha enviat "una abraçada molt forta". "Els nostres millors desitjos d'una ràpida recuperació", ha escrit a X.