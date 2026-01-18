Almenys cinc morts després de descarrilar dos trens d’alta velocitat a Adamuz, Còrdova
Tres dels morts viatjaven en un tren Alvia i dos en l’Iryo que ha descarrilat i ha envaït la via contigua
Almenys cinc persones han mort, algunes han resultat ferides i un nombre no precisat estan atrapades després del descarrilament de dos trens d’alta velocitat en el terme municipal d’Adamuz (Còrdova), segons han informat EFE fonts properes a la investigació que s’ha obert.
Tres dels morts viatjaven en un tren Alvia i dos en l’Iryo que ha descarrilat i ha envaït la via contigua.
En l’Iryo viatjaven 317 persones, que havien sortit a les 18.40 hores de Màlaga amb destinació a Porta d’Atocha a Madrid i que tot just una hora després va descarrilar els seus tres últims vagons i va envair la via contigua per la qual circulava un altre comboi de Renfe amb destinació a Huelva que també ha descarrilat.
Per la via contigua circulava un tren procedent de Porta d’Atocha i amb destinació Huelva, que també ha descarrilat com a conseqüència de l’incident, segons informava Adif a través del seu compte oficial a la xarxa social 'X', consultat per aquesta agència.
Així mateix, el 061 ha informat a les seues xarxes socials que ha desplegat un ampli dispositiu davant de l’incident, que inclou cinc UVIs mòbils, un vehicle de suport logístic i quatre unitats del Dispositiu de Cures Crítiques d’Urgència (DCCU), per atendre als ferits i coordinar l’assistència al lloc.
La circulació de trens d’Alta Velocitat entre Madrid i Andalusia continua suspesa
El conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d’Andalusia, Antonio Sanz, ha expressat a través del seu compte oficial de 'X', consultat per aquesta agència, que s’estan realitzant tasques coordinació de seguiment d’efectius sanitaris i d’emergències al sinistre.
A més, el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible del Govern d’Espanya, Óscar Puente, ha informat a través de les seues xarxes socials de què segueix des del Centre de Gestió de Xarxa H24 d’Adif "seguint la informació del greu accident ferroviari a Adamuz", mentre ha postil·lat que informarà de les últimes novetats a través de les seues xarxes socials.
Mentrestant, el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha indicat en una publicació de 'X' que el Servei d’Emergències 112 Andalusia ha enviat serveis d’emergència i suport logístic a la zona "per ajudar en tot el que sigui necessari". "Estem molt pendents de les persones afectades", ha precisat.
Així mateix, la vicepresidenta primera del Govern, María Jesús Montero, també a través d’un missatge difós en el seu compte oficial de 'X,' ha indicat que estan "molt pendents" dels treballs d’emergències a Adamuz. "Tot el meu ànim als passatgers dels trens que han descarrilat; gràcies als professionals que treballen sobre el terreny", ha manifestat.