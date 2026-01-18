METEOROLOGIA
El temporal de pluja inunda amb 100 litres el Camp de Tarragona
Onze comunitats en alerta per neu, aigua i fort onatge, amb tres en nivell taronja
El temporal de pluja i neu es va estendre ahir a la tarda més al nord –cap a l’àmbit metropolità i les comarques centrals– i vorejaven els 100 litres en punts del Camp de Tarragona. A les 15.30 hores, destacaven els 97,2 litres de la Riba, els 86,4 litres de Montblanc, els 82,5 litres de Constantí (21,1 de caiguts en només 30 minuts), els 71,7 litres de Blancafort o els 68,9 litres de Tarragona de Complex Educatiu, (SMC), i Meteoclimàtic. En paral·lel, la nevada era molt abundant i generosa al Pirineu Occidental.
El telèfon d’emergències 112 va rebre ahir prop de 300 trucades relacionades amb la pluja i la neu. La comarca amb més trucades va ser el Tarragonès (40) i el municipi més afectat, Perafort (19). Els Bombers de la Generalitat van atendre 139 avisos des de les 08.00 fins a les 18.00 hores relacionats amb el temporal, principalment a la Regió d’Emergències de Tarragona (25). La major part de les actuacions van ser per despreniments i lliscaments, acumulacions d’aigua i per la caiguda d’arbres.
En el conjunt de l’Estat, carreteres tallades i altres incidències viàries van ser ahir algunes conseqüències del temporal de neu, pluja i onatge que fueteja bona part de la Península, amb nevades copioses a Àvila i Segòvia, prèvia arribada al país d’una nova borrasca d’alt impacte, Harry, que sacsejarà la Mediterrània.
Així mateix, onze comunitats estaven ahir en alerta per nevades, pluges i onatge, amb Galícia, Aragó i Castella i Lleó en nivell taronja (risc important), la primera d’aquestes per temporal marítim i les dos últimes per nevades.