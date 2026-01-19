El president Illa té una osteomielitis de la sínfisis púbica, una infecció "molt poc freqüent" que li provoca una inflamació
El president continua ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, on està previst que hi estigui recuperant-se unes dos setmanes
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, té una osteomielitis de la sínfisis púbica, una infecció "molt poc freqüent" que li provoca una inflamació i que, per això, no pot caminar. Els doctors de la Vall d'Hebron que porten el cas han explicat aquest dilluns en roda de premsa que es tracta d'una "bona notícia", ja que, com ara saben que té una infecció als ossos i al múscul obturador esquerra de la pelvis, serà més fàcil iniciar el tractament de la pelvis. En concret, el que té el president és una infecció bacteriana a l'os que es troba just al mig de la pelvis i a un múscul que està just al costat.
Els doctors també han explicat que el president avui ja es troba millor, i que demà ja sortirà de la UVI (Unitat de Vigilància Intensiva). Tot i que està prenent antibiòtics i, per tant, la inflamació i la febre estan baixant, els doctors no creuen que pugui fer vida normal fins d'aquí un mínim de dues setmanes i descarten que demà pugui començar a fer un procés de rehabilitació perquè "necessita repòs".
El pronòstic és molt positiu i els doctors creuen que quan acabi el tractament, el President Illa podrà fer una vida "completament normal".