GEOPOLÍTICA
La UE abordarà una resposta a Trump per la crisi a Groenlàndia
El ministre d’Exteriors danès, Lars Lokke Rasmussen, va considerar ahir “paradoxal” i “problemàtic” que els EUA hagin amenaçat amb aranzels diversos països europeus per enviar tropes a Groenlàndia, quan havia criticat la falta de seguretat a l’Àrtic. El president del Consell Europeu, António Costa, ha convocat una cimera extraordinària per abordar amb els líders europeus la crisi oberta amb els EUA. Els 27 sospesen reactivar les represàlies comercials de 93.000 milions suspeses després de l’acord comercial.
Des de Washington, el secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, es va declarar convençut que Europa acabarà reconeixent que l’annexió de Groenlàndia que reclama el president Donald Trump és la millor decisió possible ja que “els europeus projecten debilitat” i necessiten les garanties de seguretat que ofereix el seu país.
Trump acapararà l’atenció durant el Fòrum Econòmic Mundial que comença avui a la localitat suïssa de Davos i que estarà marcat per la tensió a Groenlàndia.