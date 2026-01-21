Els funerals d'Estat per l'accident de trens d'Adamuz es faran el 31 de gener a Huelva
L'executiu espanyol ho ha pactat amb un trucada amb la Junta d'Andalusia aquest dimecres a la tarda
Els funerals d'Estat per les víctimes de l'accident de trens d'alta velocitat d'aquest diumenge a Adamuz (Còrdova) serà el dissabte 31 de gener a Huelva, la ciutat on havia d'acabar el trajecte de l'Alvia accidentat i d'on eren 25 dels 43 morts confirmats. A hores d'ara, però, encara hi ha un total de 45 desapareguts, per tant la xifra podria augmentar.
Així ho han acordat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, en una trucada telefònica que han mantingut aquest dimecres a la tarda. A la xerrada, els dos líders polítics han intercanviat informació sobre l'assistència a les víctimes i l'evolució dels treballs a la zona del sinistre ferroviari a Adamuz.
Nacional i internacional
Augmenta a 43 el nombre de morts en el sinistre ferroviari d’Adamuz
agències