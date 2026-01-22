SUCCESSOS
Càrregues policials en el desallotjament del centre okupat de l’Analògica
Els Mossos d’Esquadra van desallotjar ahir el centre social l’Analògica, situat al barri barceloní de Guinardó. El local estava okupat des del 2021, i aquest ha estat el tercer intent dels Mossos –que compten amb una ordre judicial– per desallotjar-lo.
Desenes de persones es van congregar des de les set del matí al carrer del centre per intentar evitar el desallotjament, però els agents ja havien acordonat la zona una hora abans. Els primers incidents es van produir després de dos quarts de nou del matí: els Mossos van carregar contra els manifestants, després que –segons el cos– un agent fos agredit. Al cap d’uns moments de tensió, el desallotjament es va completar sobre dos quarts de dotze i els Mossos van treure totes les persones que quedaven dins. Vuit persones van ser denunciades administrativament.
L’últim intent dels Mossos per desallotjar el local va ser el 19 de desembre de l’any passat. El centre portava prop d’una dècada buit quan va ser okupat per un grup de joves, que organitzaven diferents activitats al local, utilitzat com a sala d’assajos, ludoteca o gimnàs. La propietat pertany al BBVA i a un fons inversor.
L’Analògica va convocar una manifestació a les set del vespre per protestar pel desallotjament i l’actuació dels agents dels Mossos d’Esquadra.