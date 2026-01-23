ELECCIONS
Arranca la campanya a Aragó amb el PP al capdavant
El CIS dona un 35,3% de vots als populars, que haurien de governar amb Vox. Avui es preveu l’enganxada de cartells
L’enquesta preelectoral del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) sobre les eleccions autonòmiques d’Aragó donen al PP com a principal favorit. Els populars tenen una estimació de vot del 35,3%, seguits del PSOE, amb un 26,7%, i de Vox, amb un 15,1%. El PP, a més, seria el primer en escons (entre 25 i 29), mantenint-se respecte als 28 dels últims comicis. Els socialistes, per la seua part, n’obtindrien entre 17 i 23 –els aconseguits el 2023–. La pujada més gran la tindria Vox, que passaria dels 7 actuals a entre 10 i 13.
La Chunta Aragonesista, amb una intenció de vot del 6,9%, aconseguiria entre 3 i 5 escons, mentre que la coalició entre Izquieda Unida i Moviment Sumar estaria entre 1 i 3. Terol Existeix baixaria de 3 a 1 o 2 diputats i Podem-AV, entre un i cap. El Partit Aragonès (PAR) perdria la seua representació a les Corts.
La majoria dels enquestats (63,6%) afirma que a l’hora de votar el més important seran els temes propis d’Aragó, mentre que el 26,5% assegura que el que més li importa són els temes generals d’Espanya.
D’aquesta manera, l’única aliança possible per governar seria PP i Vox, la mateixa que en les últimes eleccions, malgrat que el partit d’extrema dreta va sortir de l’Executiu. El líder estatal de la formació, Santiago Abascal, va criticar els populars per “només” tenir “dificultats” per negociar amb Vox, en relació amb les converses per entrar al Govern d’Extremadura, sobre les quals “no hi ha avenços importants ni esperançadors”.
Actes de campanya
Paral·lelament, avui a les deu del matí hi ha prevista la tradicional enganxada de cartells per arrancar la campanya electoral. PP i PSOE van decidir ajornar l’acte –i les altres activitats–, que s’havien de feraquesta passada matinada, a causa de l’accident ferroviari a Adamuz (Còrdova). Totes les formacions, excepte Vox, van acceptar retardar l’obertura de la campanya.