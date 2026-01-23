MOBILITAT
Indignació total: “És un desastre”
Els usuaris de Rodalies es queden tirats arran de la jornada de vaga dels maquinistes. L’autopista AP-7 seguirà tancada en sentit sud des de Martorell almenys fins demà
La segona jornada sense funcionament de Rodalies va provocar ahir una onada d’indignació a tot Catalunya. Els passatgers –400.000 diaris–, que esperaven el restabliment dels trens, es van quedar estupefactes quan Renfe va avisar que encara no circularien a causa de la vaga dels maquinistes, que posen en dubte la seguretat pels últims accidents ferroviaris. L’R2 seria l’única línia que podria començar a funcionar aviat.
“És enganyar la gent”, va denunciar la Mercè, veïna de Terrassa que va haver d’utilitzar els Ferrocarrils de la Generalitat per arribar a Barcelona. Van destacar les pantalles negres de l’estació de Sants, sense sortides ni arribades de trens.
Tanmateix, alguns usuaris van retreure que les autoritats donessin informació contradictòria. “No hi ha servei, però a la pantalla del meu mòbil surt una altra cosa. És un caos”, va dir el César, que intentava anar a Vilanova i la Geltrú.
A l’estació de Vilafranca del Penedès, poc transitada, Renfe va posar en marxa una alternativa amb busos per cobrir el trajecte de l’R4, malgrat que usuaris com Jordi Martínez, estudiant a Martorell, asseguressin que “tampoc no funciona” ja que no podien confirmar les hores. “És tot un desastre”, va lamentar el Jordi.
La dificultat per trobar alternatives va fer que alguns passatgers busquessin altres opcions. És el cas de Bea Soria, que va decidir portar amb cotxe usuaris que es van quedar penjats “un dia més” a l’estació de Mataró. “Dimecres no vaig poder, però avui he passat per aquí i he agafat qui volgués anar a Barcelona”, va explicar.
Afectacions a les vies
L’accident del tren de l’R4 a Gelida (Alt Penedès), a causa de l’ensorrament d’una paret de càrrega, va provocar el tall de l’AP-7 en sentit sud, des de Martorell, i seguirà tallada almenys fins demà. La diputació de Barcelona va implantar noves mesures a la xarxa de carreteres locals, entre les quals restriccions de trànsit pesant, per minimitzar les afectacions durant el tall. El trànsit a la sortida de Barcelona per la C-32 –en la qual van aixecar les barreres del peatge– a la zona del Garraf va augmentar un 85%, i tant a aquesta via com en la C-31 hi va haver problemes de circulació. Mentrestant, l’A-2 entre Cornellà i Martorell va acumular fins a 18 quilòmetres de retencions.
Autoritzen més hores al volant d’autocars
El ministeri de Transports ha elevat fins diumenge el límit d’hores que els conductors de busos poden passar al volant, a fi de “reforçar” el transport de viatgers per carretera arran de la suspensió dels trens de Rodalies. El límit de conducció diària passa de 9 a 11 hores, i es redueix el descans mínim d’11 a 9 hores. S’aplicarà als qui facin trajectes requerits per la Generalitat o participin en reforços per part de concessionaris de línies regulars, com a alternativa a trens suspesos.
Exigeixen explicacions i protestes diumenge
Les plataformes de viatgers de trens de Catalunya, entre les quals Usuaris Avant de Catalunya, amb desenes de lleidatans, aniran avui a la Generalitat “per ser rebuts i conèixer de primera mà quin és realment la situació del transport ferroviari en aquests moments i quines actuacions hi ha previstes per resoldre-ho”. A més, per diumenge s’han convocat protestes a les 12.00 en diversos municipis, una a la plaça Paeria, amb el lema “Lleida s’aixeca”.
La CGT s’afegeix als tres dies de vaga de Semaf
La CGT (SFF-CGT) es va sumar ahir a la vaga convocada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) per als dies 9, 10 i 11 de febrer, per “exigir un nou model ferroviari en el qual es prioritzi la seguretat” de treballadors i viatgers.
Renfe retira la meitat del tren de Gelida
Renfe va retirar ahir a la tarda la meitat del tren accidentat a Gelida: una locomotora tractora dièsel es va desplaçar fins al lloc i poc abans de les cinc de la tarda va remolcar els vagons menys perjudicats en direcció en sentit sud. L’operadora evitarà remolcar el primer vagó.
Minuts de silenci en homenatge a les víctimes
Empleats ferrovarios a l’estació de Sants i a Tarragona van fer un nou minut de silenci en memòria de les víctimes pels accidents de Gelida i Adamuz.