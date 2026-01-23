Rescaten Boro, el gos d’una de les ferides al sinistre
Boro, el gos d’una de les ferides en l’accident d’Adamuz, ja ha estat rescatat després que bombers forestals el localitzessin dimecres. La propietària del gos, Ana García, havia sol·licitat ajuda per trobar-lo mitjançant una fotografia, i diversos voluntaris el van buscar. Després de la troballa, es va mostrar molt emocionada pel retrobament amb el gos, que diu que cuidaran “per a tota la vida”. Així mateix, la seua germana Raquel és a l’UCI.