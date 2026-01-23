POLÍTICA
Turull insisteix en un front comú per al concert econòmic
Diu que Puigdemont i Junqueras “han de quedar en el dia”
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va tornar a demanar a ERC un “front comú” al Congrés per aconseguir el concert econòmic. Després d’una reunió amb la patronal Cecot, va recordar que presentaran una esmena a la totalitat amb text alternatiu a l’acord sobre el nou model de finançament entre el Govern central i els republicans.
“El text alternatiu serà el text que nosaltres, conjuntament amb ERC, ja hem votat al Parlament. La primera votació en què s’hauran de definir els diputats catalans serà si estan per negociar en la línia del concert o no”, va manifestar Turull, que va insistir a aprofitar la “debilitat política” del Govern central amb els catorze vots independentistes a la Cambra Baixa.
El dirigent juntaire, a més, va confirmar que la seua formació ha mantingut diversos partits amb Esquerra i que tindran els “necessaris” per aconseguir el concert. Sobre la reunió que va demanar el líder d’ERC, Oriol Junqueras, amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, Turull va apuntar que “han de quedar el dia”.
“Acomplexats” per Aliança
Per la seua part, la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, va lamentar “veure Junts acomplexat per Aliança Catalana cada dia”. Alamany va assegurar que la formació ultradretana està marcant l’agenda dels de Puigdemont, un partit que “no sap què vol” i que “mira les enquestes tot el dia”. Així mateix, va criticar que Barcelona està “en una espècie de temps mort permanent” i va apostar per potenciar-ne les fortaleses.