Zelenski anuncia reunions a tres amb els EUA i Rússia
Entre avui i demà als Emirats Àrabs Units. El líder ucraïnès critica la inacció d’Europa: “Res no ha canviat”
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va anunciar ahir les primeres converses a tres, amb els Estats Units i Rússia, des de l’inici de les negociacions de pau, en unes trobades que acolliran els Emirats Àrabs Units els propers dies.
Durant la seua intervenció en el Fòrum Econòmic de Davos (Suïssa) i després de reunir-se amb el president dels Estats Units, Donald Trump, el mandatari ucraïnès va confirmar que entre avui i demà dissabte es produirà la primera reunió “trilateral” que inclogui a la mateixa taula els equips rus i ucraïnès.
“Tindrem una reunió trilateral. Això és millor que no tenir cap tipus de diàleg”, va indicar Zelenski, insistint que Kíiv es troba en una situació complicada pels atacs de Moscou, però “els russos també estan en una situació difícil” per la qual cosa el president ucraïnès va valorar que aquesta trobada pugui contribuir al final de la guerra.
El líder ucraïnès va afirmar que espera que la part russa estigui llesta per comprometre’s amb un acord, atès que va indicar que Ucraïna està preparada per assumir compromisos.
En el seu discurs davant del Fòrum de Davos, el president ucraïnès va denunciar la falta d’acció d’Europa per garantir la seua pròpia defensa i parar els peus a Rússia, insistint que continua depenent del pes militar dels EUA. “Avui dia, Europa només confia en la creença que, si sorgeix un perill, l’OTAN actuarà. Però ningú no ha vist realment l’aliança en acció. Si Putin decideix prendre Lituània o atacar Polònia, qui respondrà?”, va exposar.
Trump acusa Espanya de ser una “aprofitada”
El president dels Estats Units, Donald Trump, va acusar ahir Espanya a Davos de ser “una aprofitada” per ser “l’únic país de l’OTAN que no s’ha compromès a incrementar la despesa en Defensa fins al 5 per cent del Producte Interior Brut (PIB)” i va agregar que li agradaria parlar amb aquest país sobre això.
“Tinc compromisos de pràcticament tots els aliats de l’OTAN d’augmentar la despesa en defensa al 5% (del PIB), de tots tret d’Espanya... No sé què passa amb Espanya i per què no ho fan, volen que la seguretat els surti gratis”, va comentar.Trump va insistir a assenyalar Espanya com un país que s’ha desmarcat de la resta pel que fa als compromisos financers per a la Defensa en el marc de l’Aliança Atlàntica, i va dir que creu que és una “aprofitada”.Tant els ministres d’Exteriors com el d’Economia espanyol, José Manuel Albares i Carlos Cuerpo respectivament, van defensar que Espanya és “un aliat fiable” de l’OTAN i que amb el 2,1% de despesa en defensa compleix el que li requereix l’Aliança.