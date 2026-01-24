SUCCESSOS
Detingut per l’assassinat d’una dona a l’Hospitalet
El cos va ser trobat a l’interior d’una nau okupada. Investiguen la relació i si es tracta d’un assassinat masclista
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home de 22 anys com a presumpte autor de la mort d’una dona dijous a la tarda en un local de l’Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc cap a les 19.000 hores, quan la policia catalana va rebre un avís que alertava que s’estava produint una forta discussió a l’interior d’una nau. El local, que havia estat una antiga ferreteria i que actualment és propietat d’un fons d’inversió, es troba okupat des de l’octubre del 2023. Quan les patrulles van arribar fins la zona van trobar una dona morta amb diverses punyalades. Els Mossos van iniciar llavors la recerca de l’autor dels fets, que es va escapar de l’escena del crim.
Finalment l’home va ser localitzat i detingut a Barcelona i s’indaga sobre la relació que tenia amb la víctima, per aclarir si podria tractar-se d’un crim masclista o no. De moment no es descarta cap hipòtesi sobre les circumstàncies en les quals es va produir la mort ni sobre l’autoria. El cas es troba sota secret de les actuacions.
Els veïns propers a la nau okupada denuncien que fa prop de dos anys que viuen en un continu de “crits i baralles”, provocats per les persones que habiten al local. Els problemes s’han incrementat l’últim any arran d’haver-s’hi instal·lat “un clan de drogoaddictes”, segons les seues paraules. Per això han recollit més de 700 firmes per reclamar-ne el desallotjament. L’ajuntament de l’Hospitalet té obert un expedient de disciplina urbanística i durant aquests anys ha fet pressió policial identificant les persones que n’entren i en surten. En algun moment han arribat a viure-hi una quarantena de persones, però ara n’hi ha moltes menys.
De moment, el consistori ha començat a tapiar de forma subsidiària alguns dels accessos al local i dependències interiors. Tanmateix, l’espai no es pot tapiar del tot perquè encara hi ha persones dins, malgrat que gran part va abandonar el lloc després de l’apunyalament.