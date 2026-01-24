SEGRE

Feijóo denuncia el “deteriorament”, el “caos” i el “col·lapse” del Govern

Sánchez anuncia que compareixerà al Congrés

Alberto Núñez Feijóo. - EUROPA PRESS

Alberto Núñez Feijóo. - EUROPA PRESS

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar el president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, d’haver “desaparegut” durant la investigació de l’accident d’Adamuz i li va donar un ultimàtum per comparèixer al Congrés. A més, va retreure a l’Executiu haver generat “caos” al no aclarir “gairebé res” de la tragèdia.

“El dol no suspèn les obligacions del Govern, i una és garantir la seguretat ferroviària al nostre país”, va dir Feijóo, que va assegurar que l’estat de les vies “és reflex de l’estat de la nació” i el “deteriorament” no és “accidental” sinó que és “una seqüència”. El dirigent popular va considerar que l’accident és “l’evidència del seu col·lapse” i va denunciar que “ignorar els maquinistes” abans de “fer-los cas ara” va ser “una decisió política”.

Per la seua part, Sánchez va sol·licitar comparèixer a la Cambra Baixa per informar sobre el sinistre a Adamuz i també sobre el de Gelida. El cap de l’Executiu va insistir que la Moncloa està assumint les seues responsabilitats “des del primer moment” i que, malgrat que “el dany és irreparable”, ajudarà les víctimes “en el que calgui”.

D’altra banda, el ministre de l’Interior, Fernando-Grande Marlaska, va defensar que la resposta de la Guàrdia Civil i dels Serveis d’Emergència a l’accident va ser “prou raonable. Marlaska va precisar que la Guàrdia Civil va rebre el primer avís sobre el sinistre a les 19.47 i a les 20 hores ja hi havia una primera patrulla al lloc, mentre que els serveis sanitaris van arribar al tren Alvia a les 20.30.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking