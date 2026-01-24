Feijóo denuncia el “deteriorament”, el “caos” i el “col·lapse” del Govern
Sánchez anuncia que compareixerà al Congrés
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar el president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, d’haver “desaparegut” durant la investigació de l’accident d’Adamuz i li va donar un ultimàtum per comparèixer al Congrés. A més, va retreure a l’Executiu haver generat “caos” al no aclarir “gairebé res” de la tragèdia.
“El dol no suspèn les obligacions del Govern, i una és garantir la seguretat ferroviària al nostre país”, va dir Feijóo, que va assegurar que l’estat de les vies “és reflex de l’estat de la nació” i el “deteriorament” no és “accidental” sinó que és “una seqüència”. El dirigent popular va considerar que l’accident és “l’evidència del seu col·lapse” i va denunciar que “ignorar els maquinistes” abans de “fer-los cas ara” va ser “una decisió política”.
Per la seua part, Sánchez va sol·licitar comparèixer a la Cambra Baixa per informar sobre el sinistre a Adamuz i també sobre el de Gelida. El cap de l’Executiu va insistir que la Moncloa està assumint les seues responsabilitats “des del primer moment” i que, malgrat que “el dany és irreparable”, ajudarà les víctimes “en el que calgui”.
D’altra banda, el ministre de l’Interior, Fernando-Grande Marlaska, va defensar que la resposta de la Guàrdia Civil i dels Serveis d’Emergència a l’accident va ser “prou raonable. Marlaska va precisar que la Guàrdia Civil va rebre el primer avís sobre el sinistre a les 19.47 i a les 20 hores ja hi havia una primera patrulla al lloc, mentre que els serveis sanitaris van arribar al tren Alvia a les 20.30.